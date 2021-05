Meesho lance sa nouvelle campagne ‘Humara Mission Sabse Kum Commission’

La campagne est conceptualisée par Wunderman Thompson

Place de marché en ligne pour les produits longtail Meesho a déployé sa dernière campagne pour sensibiliser les fournisseurs à la facilité de faire des affaires sur la plate-forme. Avec la campagne «Humara Mission Sabse Kum Commission», Meesho vise à souligner l’engagement envers les fournisseurs de toutes tailles. Avec une visibilité garantie des produits sur la plate-forme, une exposition à plus de 1 revendeurs de crore dans plus de 700 catégories et les tarifs d’expédition les plus bas, la plate-forme offre aux fournisseurs d’immenses opportunités pour développer leur activité. «Chez Meesho, nous sommes conscients des difficultés que traversent les petits vendeurs pour faire des affaires en ligne, de la liste des produits à la gestion de la logistique et des paiements. Avec cette campagne, nous avons l’intention de mettre en avant l’idée de tirer parti de la portée du numérique pour améliorer les ventes des MPME et aider leur entreprise à se développer. Ils ne sont plus qu’à un pas de vendre en ligne et de faire des affaires avec facilité sans avoir à se soucier des commissions lourdes », a déclaré Vidit Aatrey, fondateur et PDG de Meesho.

Conceptualisée par Wunderman Thompson, la campagne présente des vendeurs à succès qui développent leur entreprise avec Meesho et réalisent des bénéfices plus élevés qu’auparavant. Le but de la campagne est de communiquer avec les petites entreprises qui sont encore aux prises avec les pratiques conventionnelles pour se développer et de les aider à élargir leur horizon en leur donnant accès à des fournisseurs actifs et prospères sur Meesho. «L’intention était de communiquer à quel point il est facile de faire affaire avec Meesho. Avec une commission aussi faible que 1%, toute petite entreprise peut envisager de réduire les coûts sur divers aspects tels que l’expédition, la logistique, les options de paiement et utiliser ces budgets pour développer son entreprise pendant que Meesho transporte ses produits à travers le pays sans frais supplémentaires. Notre objectif est de permettre aux petites entreprises de développer leur croissance en ligne et sur Meesho », a expliqué Harshit, directeur général et vice-président – croissance de la sélection, Meesho.

Quant à Nitin Goyal, responsable de compte, Wunderman Thompson, le mémoire était de souligner que les fournisseurs peuvent maximiser leur profit en vendant sur Meesho à une commission nominale de 1%. La plate-forme permet de faire des affaires en toute simplicité en prenant en charge tous les aspects de la vente. «Meesho, en tant que marque, s’efforce d’offrir les taux de commission les plus bas à ses vendeurs. Cette campagne établit cette proposition avec une expression créative accrocheuse et démontre à quel point un adoptant Meesho est à l’aise tout en faisant des affaires », a déclaré Sameet Ali Soni, directeur créatif principal.

