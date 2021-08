Meet Market, le prochain chapitre du marché de Chinatown – WWD

Chinatown Market se lance dans une nouvelle identité de marque, changeant son nom en Market, stylisé comme MA®KET.

La marque de streetwear basée à Los Angeles, fondée par Mike Cherman, originaire de New York, a annoncé en mars qu’elle changerait de nom et a publié une déclaration proclamant que cela aurait dû être fait plus tôt car la société “n’a pas envisagé ce que ce nom signifierait pour les communautés dans les quartiers chinois du monde entier.

Après des mois de recherche et de procédures juridiques, la marque a atterri sur le nom de Market pour poursuivre son voyage.

“Nous considérons cela moins comme une nouvelle image de marque et plus comme une approche de ce que nous avons toujours été”, a déclaré Cherman, qui est également directeur de la création. « Nous avons eu des conversations en interne sur qui nous sommes en tant que marque. Nous revenons toujours à la même chose, et c’est le marché – et nous avons reconnu que c’était un nom que nous devions posséder.

Des sources de l’industrie ont émis l’hypothèse que la marque s’appellerait des choses comme Aftermarket, ou Ice Cold en référence à la précédente entreprise de mode de Cherman, ICNY, ou Random Workshop, qui est également une référence à la page Instagram privée de Cherman. Mais à la fin, il a opté pour Market.

Pour promouvoir son nouveau nom, Market créera trois collections capsules qui seront lancées en ligne avant d’arriver dans les magasins. Ils rappelleront l’offre de la marque et présenteront des détails tels qu’une police de caractère classique en arc dans la capsule Market Arc et des motifs emblématiques de la marque comme le smiley jaune.

Une collection, la Market Globe Capsule, met un globe sur le visage souriant emblématique de la marque et comprend des phrases telles que « paix dans le monde ». Un autre, nommé Anniversary Graphics Capsule, se compose de pièces que chaque membre de l’équipe du marché a lui-même conçues et comprend des vestes de garage et des pantalons de survêtement personnalisés comme “une plate-forme permettant à chacun de montrer sa créativité”, a déclaré Cherman.

Market lancera également une veste universitaire pour certains amis de la marque et a des collaborations en cours au cours des six à 12 prochains mois, dont une avec Tommy Hilfiger.

Cherman, qui pense que la mode ne vit plus dans la rue mais en ligne, a créé une chaîne Discord pour que sa communauté puisse interagir, créer des graphiques et des mèmes sur la marque et Cherman lui-même.

« Nous ne sommes pas là pour vendre des T-shirts. Il s’agit de bâtir une communauté », a-t-il déclaré. « C’est aussi dans la façon dont nous produisons du contenu et faisons en sorte que les gens se sentent comme nos amis. Donner aux enfants du contenu et des trucs amusants avec lesquels s’engager.

Le nom Chinatown Market a été remis en question en mars 2021 après que le tireur Robert Aaron Long a assassiné huit personnes, dont six femmes asiatiques, à Atlanta. Les meurtres ont attiré l’attention des médias sur un courant sous-jacent de racisme contre les Asiatiques aux États-Unis, qui s’est encore amplifié en 2020 lorsque COVID-19 a été appelé le « Virus chinois » et « Grippe Kung », entre autres noms.

Julian Han Bush a lancé une pétition Change.org exigeant un changement de marque et Diet Prada a emboîté le pas en publiant sur sa page Instagram comment la marque devrait changer de nom.

Cherman a déclaré que la marque était en train de changer de nom avant que le post de Diet Prada n’ajoute : « Rétrospectivement, je suis fier que nous ayons pu le faire et que tout le monde puisse en tirer des leçons. Cela se produit à partir de ces conversations difficiles.

“C’était quelque chose qui devait changer”, a-t-il poursuivi. « Les détaillants savaient que nous faisions les bons choix et nous avons été en communication avec eux au cours de la transition. »

En mars, la marque a annoncé qu’elle reverserait tous les bénéfices des ventes de son produit Chinatown Market restant à des organisations à but non lucratif travaillant au sein de la communauté des insulaires asiatiques américains du Pacifique.

Actuellement, toutes les ventes des produits du marché de Chinatown continuent d’être effectuées par des organisations AAPI telles que Send Chinatown Love, Immigrant Social Services et Welcome to Chinatown. La marque a également produit des pièces au profit de causes AAPI telles que Stop Asian Hate (GoFundMe), Third Culture Bakery (Safety Kits), AAPI Healing & Solidarity Event et Queer Asian Social Club, et continuera avec le nouveau nom.

“Les derniers mois ont été vraiment incroyables”, a déclaré Cherman. «Nous avons travaillé avec tant de personnes et d’organisations formidables et nous sommes ravis de continuer à trouver de nouvelles façons de soutenir leur travail, comme des collaborations d’artistes que je sais que notre communauté adorera.»