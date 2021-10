« Meet the Press », comme les autres émissions du dimanche, est une relique d’une ère paresseuse et à faibles enjeux

Dans l’une des émissions d’actualités du dimanche désormais impossibles à regarder, l’animateur de Meet the Press, Chuck Todd, a présenté un segment sur la pandémie de COVID-19 en cours par – je plaisante. Il ne s’agissait pas de la pandémie de COVID-19. C’était un segment sur le plus préféré de tous les segments d’émissions du dimanche, et en fait en grande partie le seul segment qu’aucune émission du dimanche n’ait jamais fait : Comment cette chose, la principale nouvelle du jour, affectera-t-elle la politique de Mah ?

« L’incapacité de l’économie à se remettre complètement du choc du COVID-19 est à la fois une histoire économique et une histoire politique », a entonné Todd.

L’incapacité de l’économie à se remettre complètement de la pandémie de COVID-19 est en grande partie due aux politiques anti-distanciation, anti-masques, sceptiques vis-à-vis des vaccins et pro-virus de la part des politiciens républicains qui ont utilisé la frustration conservatrice avec les mesures de sécurité comme un cri de ralliement pour leur propre carrière, ce qui a entraîné une nouvelle vague d’hôpitaux débordés et de victimes mortes qui était tout à fait évitable si les politiciens sociopathes n’avaient pas transformé les protocoles de crise pandémique en la dernière «guerre culturelle» criblée de rancune.

« Tous ces problèmes économiques s’ajoutent à un gros problème politique pour le président. Est-ce que tout cela est de sa faute ? Bien sûr que non, mais c’est désormais sa responsabilité. Et lui et ses collègues démocrates risquent réellement de subir de graves conséquences politiques. M. Biden a couru sur la promesse d’un retour fondamental à la normale – ou du moins d’un chemin vers la normalité. Mais avec les élections de mi-mandat dans un peu plus d’un an…

Arrêter. Arrête. Bien, nous comprenons. Nous le faisons à nouveau. Les républicains continuent de faire tuer leurs électeurs à des taux élevés ; tournons-nous maintenant vers notre panel d’experts pour déterminer quelles seront les implications politiques des républicains tuant leurs électeurs pour les démocrates qui, euh, n’ont pas réussi à les convaincre de ne pas mourir pour posséder les libs.

« Qu’en penses-tu, Bob ? Vous pensez que tous ces membres survivants de la famille vont punir les démocrates à mi-parcours ? »

«Je ne sais pas, Steve, mais entre cela et les Américains quittant leurs dangereux emplois de merde de pandémie pour en chercher de meilleurs, il y a un véritable chaos dans les rues. Et cela ne semble pas bon pour quiconque attend un jouet Tickle-me-Elmo parce que les porte-conteneurs sont vraiment sauvegardés sur la côte gauche. Et si les républicains décidaient de commencer à tirer sur les électeurs au visage ? Cela aurait l’air vraiment mauvais pour Joe Biden, qui court sur une plate-forme de ne pas tirer sur les gens au visage.

Et il n’y a pas que ça. Un autre segment de Todd a gratté une autre entrée dans la contrainte de presse « les partisans fascistes obsessionnellement d’extrême droite de Trump aiment toujours Trump ». Hé, le gars a peut-être tenté de mettre fin à notre démocratie par des canulars et de la violence, mais un groupe de puncheurs de Jésus pense que, si quoi que ce soit, cela le rend encore plus génial.

Nous sommes déjà venus ici. Ce n’est pas nouveau, et Matt Negrin, en particulier, a apporté tous les reçus nécessaires et puis certains pour montrer que Meet the Press de Chuck Todd, en particulier, est un promoteur acharné des cadres républicains, celui qui utilise le format « panel ». mélanger des stratèges et des personnalités républicaines d’extrême droite avec des journalistes neutres tout en évitant soigneusement les invités démocrates. Le plus insipide, Todd a été un excellent réhabilitateur pour les partisans républicains d’un canular électoral qui a conduit à une insurrection violente.

Pourquoi? Est-ce la « neutralité » ? S’agit-il de « nouvelles » ?

Le problème de Meet the Press est le problème de tout journalisme politique : il ne devrait pas exister. C’est paresseux. C’est une programmation bon marché, bidon, bricolée parce que faire du journalisme est difficile mais parler des « implications politiques » de n’importe quelle histoire d’actualité est facile. Demandez comment la crise actuelle du COVID-19, principalement républicaine, affecte les programmes sociaux et vous devrez faire des recherches pour le découvrir. Demandez si la position de politiciens anti-masques comme Ron DeSantis est moralement défendable et vous devrez exposer vos propres convictions morales.

Demandez comment la mort généralisée et le chaos économique affecteront les vents politiques lorsque la prochaine élection se déroulera, cependant, et vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit. C’est facile. C’est trivial. Choisissez les invités qui diront le plus sûrement quelque chose d’« excitant » et vous aurez un spectacle.

« Hé, Jason Miller, porte-parole de la campagne Trump, le prix du poulet a augmenté de dix cents au cours des six derniers mois. Comment penses-tu que ça va jouer parmi [spins wheel] Les électeurs évangéliques de [throws dart] Wyoming? »

«Je pense que c’est une excellente nouvelle pour Donald Trump, et j’aimerais également mentionner ici que les évangéliques du Wyoming sont également très inquiets de la reddition de Joe Biden aux taupes qui s’est produite jeudi dernier, mais que personne ici ne rapporte. De plus, Joe Biden mange des enfants.

« Merci, Jason, nous devrons en rester là. »

Tout le monde peut s’exprimer sur la politique. Il ne nécessite aucune expertise. Cela demande peu de réflexion. À la télévision, où personne devant ou derrière les caméras ne se soucie particulièrement de savoir si un invité ment ou non carrément à la nation parce qu’il y aura déjà trois mensonges au-delà de celui-ci avant que quelqu’un d’autre puisse dire un mot, il y a absolument aucune pénalité pour avoir tort. Ou mentir. Ou saper la démocratie. Ou incitant à la violence. Ou n’importe quoi d’autre.

Les émissions du dimanche sont la pire chose que la politique puisse être : aucun enjeu. Ce n’est qu’un jeu, un petit jeu parmi la classe professionnelle aisée pour remplir le temps tandis que les questions de moralité et de décence sont bafouées comme le domaine naïf de la populace commune. Le vrai journalisme politique couvre la démocratie et le fascisme en tant que combattants idéologiques neutres ; considère la mort comme accessoire aux chiffres du scrutin ; juge la politique économique sur la base de l’analyse de celui qui a le plus d’argent à dépenser pour l’analyse ; considère que la fausse propagande est raisonnable, si elle peut être rendue efficace ; et, surtout, esquive toutes les considérations politiques en faveur d’un méta-débat sur les personnalités politiques qui verront le plus leur image polie ou ternie par la défaite ou l’acceptation de la politique.

Serait-il économiquement sage d’éviter une catastrophe climatique mondiale qui fait sombrer la Floride, réduit en cendres une grande partie de l’Occident, provoque des mauvaises récoltes généralisées et rend certaines parties du globe littéralement inhabitables si les climatiseurs tombent en panne ? Il n’y a même pas de question ! Mettez de côté toutes les questions morales et environnementales, et vous vous retrouvez toujours avec l’argument sans ambiguïté selon lequel l’évolution de la politique énergétique nationale vers des alternatives moins polluantes sauvera le pays de coûts économiques insondables dans les décennies à venir.

Nous n’allons jamais avoir cette conversation sur Meet the Press, car aucun non-journaliste réservé sur Meet the Press n’en sait rien. Nous n’allons pas avoir le genre de reportage acéré que la profession idolâtre dans les histoires de fiction, mais des frissons de mépris pour se fournir, des reportages dans lesquels des personnalités politiques sont confrontées à leur étonnante inaptitude à gérer tel ou tel problème existentiel. du jour.

Nous aurons un défilé interminable de connaissances professionnelles pour discuter de la façon dont la posture de Joe Manchin ou la rudesse de Bernie Sanders pourraient faire grimper les chiffres des sondages hors année entre maintenant et la crise future, car c’est le genre de discours qui permet aux charlatans qui ne ne croyez en rien pour avoir des opinions sur tout.

Je suis fatigué. Nous sommes tous fatigués. Ces émissions sont étonnamment fatiguées, traînant comme des zombies sans cervelle errant dans des fourrés de violence politique, de cataclysme environnemental, de maladie de masse, d’échec généralisé du gouvernement et de la transformation du discours démocratique de la nation en, littéralement, une arène de promotion de canulars professionnels. Les anciens formats ont été conçus pour des périodes plus endormies où la nation pouvait marcher, inefficace et seulement un peu corrompue, sans guerres qui affectaient les personnes importantes ou de tragédies économiques que les personnes importantes ne pouvaient pas surmonter. Maintenant que nous avons traversé des décennies de putter ambivalent pour faire face à une véritable crise, nous apprenons qu’aucun des spectacles n’est conçu pour lutter contre les crises. C’était un jouet d’enfant, un petit terrain de jeu dans lequel les puissants pouvaient se tirer dessus de manière ludique devant la caméra avant d’aller manger dans les mêmes restaurants tony et de jouer au golf dans les mêmes complexes chics. Ils n’étaient pas destinés à s’attaquer à de vrais problèmes, mais seulement à fournir de petits sketchs chronométrés montrant à quoi pourraient ressembler la résolution des problèmes, selon les fictions du jour, tout en s’assurant que rien de tout cela n’a jamais vraiment résolu quoi que ce soit ou même fait avancer la conversation.

Ce ne sont pas les formats dans lesquels une nation peut lutter contre une pandémie qui tuera probablement un million de ses citoyens. Ce serait ridicule dans le cas, par exemple, d’une frappe d’astéroïde ou d’une éruption de supervolcan. Cela serait rendu si grotesquement absurde, si Dieu Lui-même se promenait avec un message ou si la vie extraterrestre faisait un trou dans les dimensions pour nous inviter à dîner, que cela ne passerait que pour de la basse comédie. Personne dans ces émissions ne se soucie de savoir si la nation tombe ou si l’atmosphère brûle. C’était seulement censé être un club pour les plaisanteries oisives, rien d’assez audacieux pour même gratter les lignes de lois basées sur des sectarismes manifestes ou juste un choix culturel, le genre de débats insipides dans les dortoirs sur « les ceintures de sécurité sont-elles bonnes ? » ou « Est-ce que l’essence sans plomb représente la tyrannie du gouvernement » dont personne ne se soucierait, en rentrant du studio.

Meet the Press s’est retrouvé confronté à une véritable insurrection et a plié. Cela ne pouvait pas faire face. Il n’avait pas d’outils pour le travail. Chuck Todd a donc invité les insurgés à participer au programme et a aidé à récupérer même les canulars électoraux, la propagande soutenue par le parti et l’insurrection organisée par les candidats en tant que choix politique raisonnable à faire. Non pas parce que lui ou toute autre personne impliquée s’en fout de toute façon, et non pas parce qu’ils ne l’ont pas fait, mais parce qu’il n’y a pas de format du dimanche matin qui puisse gérer une insurrection violente, sauf comme fourrage pour les connaissances professionnelles sur lesquelles plaisanter sans but. Cela n’a jamais été censé avoir des enjeux réels. Personne, dans aucune des suites exécutives du réseau, ne sait même à quoi ressemblerait une telle chose.

