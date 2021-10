Meeting for real : l’ère des salles de conseil sans frontières

Portrait de Rajeev Singh

Par Rajeev Singh

Lorsque la pandémie a frappé le monde en 2020, elle a jeté une boule de courbe même aux organisations très bien préparées. Tout, des revenus aux cours des actions et aux transactions des entreprises, a été affecté lorsque les opérations ont été interrompues. C’était une période cruciale pour les décideurs de haut niveau avec des licenciements et des réductions d’effectifs à l’horizon. Avec l’urgence et les restrictions provoquées par les blocages, les réunions du conseil d’administration ont dû être convoquées à distance, introduisant ce qui est désormais devenu la nouvelle norme pour presque tous les espaces de travail.

Un virage important vers les appels vidéo

À mesure que les entreprises adoptent un style de travail hybride plus flexible, les participants aux réunions ne sont plus confinés aux murs physiques de la salle de réunion. Il leur est désormais demandé de devenir plus à l’aise avec la visioconférence hautement interactive. Avec de plus en plus d’entreprises qui pivotent pour permettre davantage de travail à domicile, voir des pairs à distance lors de réunions hybrides est devenu un must. Pour cette raison, les organisations doivent faire le point sur les outils qu’elles ont actuellement installés dans leurs salles de conférence. L’entreprise dispose-t-elle d’outils somptueux pour organiser des réunions variées à grande échelle dans le modèle de travail hybride ?

L’importance de voir ses collègues devant la caméra

La visualisation fait une grande différence dans cette ère numérique. Pour compenser le manque d’interaction physique, voir ses collègues favorise un lien social qui ne peut être établi qu’avec la vidéo. Allumer la caméra ajoute une couche de responsabilité, évitant non seulement aux participants de perdre l’attention, mais démontre également une dynamique professionnelle.

Pérenniser la salle de conférence

Ce qui distingue les solutions de réunion actuelles de leurs prédécesseurs, c’est l’évolutivité et la quantité d’interactivité qu’elles offrent. Aujourd’hui, les technologies avec tableaux blancs cloud intégrés offrent à plusieurs utilisateurs distants la possibilité de collaborer dans le même espace en temps réel. Les parties prenantes peuvent donner des commentaires en temps réel et peuvent même éditer le contenu directement, indépendamment de leur présence dans la même salle de réunion ou de leur participation à distance.

Les salles de conférence standard idéales apporteraient des attributs efficaces et homogènes pour l’avenir.

Une salle de conseil hybride offre :

Interactif : les salles de réunion hybrides sont équipées de technologies intelligentes qui permettent un co-travail en temps réel entre des pairs basés au bureau et à distance. Ceux-ci incluent des écrans interactifs avec des configurations de tableau blanc et de vidéoconférence dans le cloud.

Un engagement plus élevé : La présence audiovisuelle de tous les participants via leurs flux vidéo en direct leur permet de s’engager librement les uns avec les autres comme s’ils étaient dans la même pièce.

Tableau blanc cloud collaboratif : les participants jouent un rôle immersif en travaillant sur le même tableau blanc cloud. Bien qu’ils voient tous le contenu ensemble, ils peuvent également modifier des éléments en temps réel.

Enregistrement et partage pratiques : les sessions peuvent être enregistrées instantanément et les fichiers ainsi partagés peuvent être exportés vers tous les participants. Ces fichiers peuvent inclure les sessions rééditables sur le tableau blanc du cloud et redéveloppées ultérieurement.

Disposition flexible : les salles de conférence hybrides sont équipées d’appareils intelligents qui favorisent le co-travail en temps réel entre les pairs au bureau et à distance. Ceux-ci incluent des écrans interactifs avec des configurations de tableau blanc et de vidéoconférence dans le cloud.

Alors que plusieurs organisations adoptent différents modèles de travail hybrides, les salles de réunion deviennent de plus en plus interactives, un changement qui se reflétera également dans les salles de réunion.

L’écrivain est directeur général, BenQ Inde

