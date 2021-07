Méfiance des risques, réticence à prêter : des mesures comme le moratoire rendent les banques méfiantes à l’égard des prêts aux secteurs à haut risque

Les banques ont largement préféré prêter aux particuliers où la croissance a été d’un respectable 11,3% Au total, le crédit bancaire a augmenté de 5,4% au cours de l’EX21, le plus bas des quatre dernières années.

Le système bancaire est désormais excédentaire depuis juin 2019, soit depuis deux années pleines. Pendant cette période, les banques ont peu prêté, plaçant l’excédent dans des obligations d’État sans risque ou dans le guichet de prise en pension de la RBI. Le Financial Stability Report (FSR) attire l’attention sur le fait que leurs investissements dans les G-Sec sont au plus haut depuis mars 2010. Cela les rend vulnérables aux mouvements de rendement, d’autant plus s’ils n’ont pas l’intention de s’accrocher aux obligations. jusqu’à ce que ceux-ci mûrissent. Mais ce genre de banque paresseuse semble leur convenir, tant ils sont réticents à prendre des risques. Cela n’est nulle part plus évident que dans le secteur de la vente en gros – les entreprises et les entreprises – où la croissance du crédit au cours de l’exercice 21 a été d’un misérable 0,7%. Sur l’exposition à ce segment, une bonne partie était constituée de prêts à des entreprises du secteur public qui sont plus sûrs. De plus, les MPME ont pu accéder à des fonds, grâce à l’ECLGS du gouvernement. Les banques ont largement préféré prêter aux particuliers où la croissance a été d’un respectable 11,3% Au total, le crédit bancaire a augmenté de 5,4% au cours de l’EX21, le plus bas des quatre dernières années.

Cependant, cela ne semble pas avoir nui à leurs revenus ; au contraire, leur performance au cours de l’exercice 21 a été la meilleure depuis de nombreuses années. Le revenu net d’intérêts d’un échantillon sélectionné de 26 banques (publiques et privées) a bondi de 22,4 % au cours de l’exercice 21, la plus forte augmentation en une dizaine d’années. Avec un accès à des dépôts bon marché, qui ont laissé les épargnants avec un taux d’intérêt réel négatif, et des rendements à peine orientés à la baisse, les banques ont pu réaliser de beaux spreads. En effet, une année de pandémie a vu leurs bénéfices d’exploitation (pré-provisionnement) grimper de près de 22%, encore une fois, la plus forte croissance en une décennie. L’augmentation intelligente du résultat net a, bien entendu, été favorisée par la baisse considérable des provisions.

Même au cours de l’année en cours, note le FSR, la hausse de l’exposition aux entreprises (86 % des prêts aux emprunteurs de gros) s’est ralentie séquentiellement. RBI estime que les taux nettement plus bas sur les instruments du marché ont peut-être permis aux entreprises privées de réduire leur exposition au secteur bancaire. Si les banques continuent à rester aussi réticentes au risque qu’elles le sont aujourd’hui et peu disposées à prêter aux entreprises, autres que celles qui sont bien notées, tout un segment d’entreprises sera à court de crédit. Étant donné que les pondérations de risque de certains prêts aux particuliers, comme les prêts immobiliers, sont plus faibles, car mieux collatéralisées, la baisse du coût du capital de ces expositions incitera les banques à prêter toujours plus aux particuliers. Ils éviteront les actifs même avec le moindre risque.

Les changements de politique – le moratoire de six mois accordé aux emprunteurs l’année dernière – rendent également les banques plus méfiantes à l’égard des expositions à des segments à haut risque comme les MPME. Sans l’ECGLS, ce segment n’aurait pas pu accéder aux prêts bancaires l’année dernière. Si les circonstances étaient sans doute extraordinaires, le moratoire n’était peut-être pas le meilleur moyen de régler les problèmes des emprunteurs. Les banques auraient dû avoir la possibilité de refondre ou de restructurer la dette, au cas par cas. Si les pertes sur prêts devraient désormais être inférieures à celles anticipées – FSR estime un niveau inférieur à 10 % d’ici mars 2022 – c’est parce que les banques sont restées à l’écart du moindre risque. À moins que les banquiers ne soient protégés des agences d’enquête et des changements réglementaires, ils continueront à jouer la sécurité.

