Méfiez-vous d’acheter une carte graphique de jeu d’occasion, si elle provient du minage de crypto-monnaie | Jeux

Puisqu’il est impossible d’acheter une nouvelle carte graphique de jeu sans qu’ils veuillent vous facturer trois fois ce qu’ils valent, vous avez peut-être opté pour le marché de l’occasion. Attention…

Le marché des cartes graphiques de jeu c’est, aujourd’hui, un chaos honteux contrôlé par des spéculateurs. Oui la crise des cryptomonnaies il l’a encore accentué.

Avec l’interdiction du minage de crypto-monnaie en Chine, la fermeture des services de trading de crypto-monnaie au Royaume-Uni, ou la persécution des fermes minières illégales en Malaisie par le rouleau compresseur, de nombreuses fermes minières et de nombreux mineurs privés ils ont démantelé leurs installations.

Dans ces équipements de minage de crypto-monnaie, les plus utiles sont les cartes graphiques de jeu, et compte tenu du fait qu’il n’y a pas de cartes graphiques en stock, De nombreux joueurs en recherchent un sur le marché de l’occasion.

Bien qu’ils soient d’occasion, ils ne sont pas une bonne affaire, car sont toujours vendus au-dessus du prix conseillé… d’occasion ! Mais ils sont beaucoup moins chers que les nouveaux, que les spéculateurs vendent au triple de leur valeur.

Le fabricant de cartes graphiques Palit a mis en garde contre l’achat de cartes graphiques d’occasion issues du minage de cryptomonnaies, comme le rapporte Techspot.

Ce fabricant taïwanais a réalisé une étude de performance indépendante avec des cartes graphiques utilisées dans l’exploitation minière, et a conclu que, Après un an d’utilisation minière, les cartes graphiques perdent 10 % de leurs performances.

Plus l’usure due à la surutilisation il réduit également sa durée de vie utile.

Les cartes de jeu utilisées dans le minage de crypto-monnaie ils fonctionnent à des performances optimales 24 heures sur 24.

Dans de nombreux cas, dans des conditions excessivement chaudes dues à l’accumulation de cartes dans un espace limité, ou parce que le propriétaire de la ferme les a overclockées pour travailler plus rapidement.

Dans d’autres cas, les ventilateurs sont changés pour en mettre de plus gros, détruisant la garantie.

C’est clair que sont surmenés, et selon Palit qui affecte directement leurs performances, baisse de 10 % en un an. Et en plus, leur espérance de vie est réduite.

Par conséquent, si vous envisagez d’acheter une carte d’occasion, vérifiez d’abord à quoi elle a été utilisée.

Bien que voyant à quel point il est impossible d’acheter une nouvelle carte, de nombreux utilisateurs n’auront d’autre choix que de prendre le risque d’acheter l’une de ces plaques utilisées dans l’exploitation minière. Mieux vaut une carte épuisée payée au prix du neuf, que rien…

Quand ce cauchemar prendra-t-il fin ?