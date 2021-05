Méfiez-vous de ce SSD M.2 de 500 Go qui a une réduction de 42%, et ça va comme un coup | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Oubliez le disque dur. Même à partir du SSD. Si vous avez un slot M.2, ce SSD ultra-fin est encore plus rapide … et avec plus de 60 euros de réduction!

Les disques SSD ont révolutionné le stockage des données, mais un nouveau facteur de forme améliore encore les performances: SSD NVMe M.2.

Ils sont un peu plus gros que le chewing-gum, mais toujours plus rapides que les SSD. Saisir un SSD Samsung 970 EVO Plus M.2 avec 500 Go, avec une réduction de 42%. Il reste à seulement 86,99 euros sur Amazon. Est ou sont 62 euros d’économies!

Tous les ordinateurs fabriqués ces dernières années ont un emplacement pour ces types de périphériques de stockage, donc cela vaut le coup. Avec une vitesse de lecture allant jusqu’à 3,5 Gb / s, vos jeux ou applications se chargeront instantanément.

Ce SSD de type NVMe dispose des technologies V-NAND et PCIe x4, il a donc le maximum de garanties pour atteindre les 4 Go par seconde de lecture et d’écriture séquentielles qu’il promet.

Dites adieu aux tiraillements tout en explorant un jeu en monde ouvert, en regardant des vidéos en résolution 4K ou en éditant de grandes photos.

L’unité SSD NVMe M.2 Samsung 970 Evo Plus Il a toute la garantie d’une marque de référence dans le domaine des disques SSD, comme Samsung.

Se connecte via PCI Express et réalise une vitesse de lecture séquentielle jusqu’à 3500 Mb / s, avec une vitesse d’écriture séquentielle jusqu’à 3 300 Mb / s. Dans le cas de la lecture aléatoire (4kb, qd32), il atteint jusqu’à 600000.iops, et l’écriture aléatoire (4kb, qd32) jusqu’à 550000.iops.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ce sont des données impressionnantes pour une unité qui sert pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Il a une taille de 8,15 x 2,21 x 0,2 cm.

Avec une durabilité de 1 200 TBW (Vous pouvez écrire jusqu’à 1 200 To de données avant que les performances ne chutent), soit le double des performances de la génération précédente.

Saisir un SSD Samsung 970 EVO Plus NVNe M.2 avec 500 Go, avec 62 euros de réduction. Il reste à seulement 86,99 euros sur Amazon.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.