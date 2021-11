Méfiez-vous de ces escroqueries de vacances le Black Friday et le Cyber ​​Monday

Avec toutes les ventes de Thanksgiving, du Black Friday et du Cyber ​​Monday en cours cette semaine et la suivante, c’est maintenant une excellente occasion pour les escrocs de profiter de la saison des vacances. Les acheteurs qui cherchent à faire de bonnes affaires cette semaine doivent se méfier des escroqueries liées aux achats en ligne, y compris les faux détaillants, les escroqueries sur les réseaux sociaux et les escroqueries aux colis manquants.

Les ventes en ligne aux États-Unis devraient atteindre 207 milliards de dollars cette saison des fêtes – un record – selon Adobe, rapporte CNBC. Une grande partie de cela – environ 17% – se produira entre le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Avec tout le consumérisme dans l’air, il est facile de tomber dans le piège des escroqueries, 75% des adultes américains prévoyant que leur commerce électronique via de grands détaillants comme Amazon ou Walmart sera similaire ou augmentera par rapport à la saison des vacances 2020, un récent AARP sondage dit.

« Nous entrons dans une période de vacances et d’imposition sensible, et nous exhortons les gens à protéger leurs informations personnelles », a déclaré vendredi dernier le commissaire de l’IRS, Chuck Rettig, dans une alerte, qui mettait en garde contre les voleurs d’identité potentiels utilisant ces données pour produire des déclarations fiscales frauduleuses.

Avec les escroqueries de faux détaillants, de faux sites Web tentent d’attirer les consommateurs avec des publicités pour de grosses ventes sur des cadeaux populaires qui sont en rupture de stock ou difficiles à trouver ailleurs, selon le site de sécurité en ligne Social Catfish. En raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de prix plus élevés pour certains articles, le problème pourrait être plus répandu cette année que par le passé.

Comment dire qu’il s’agit d’une fraude : Le nom de domaine d’un faux site sera différent du site du détaillant réel, ce qui signifie qu’il pourrait avoir une lettre ou un chiffre supplémentaire. Le site peut également contenir des erreurs grammaticales ou des informations de contact limitées. Pour éviter de vous faire arnaquer par un faux détaillant, recherchez des entreprises inconnues et lisez les avis des clients. N’achetez jamais un produit par virement bancaire, mandat postal ou carte-cadeau.

Avec les escroqueries sur les réseaux sociaux, les escrocs utilisent des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et YouTube pour amplifier le contenu préjudiciable pendant la pandémie, selon la Federal Trade Commission. Pendant les vacances, il est courant que les marques et les influenceurs proposent des cadeaux de produits sur Instagram ; les escrocs peuvent essayer d’imiter cela en annonçant une chance de gagner un prix de vacances, mais ils incluent ensuite des liens malveillants dans les publications Instagram qui volent les données personnelles des consommateurs.

Comment dire qu’il s’agit d’une fraude : Un compte de réseau social malveillant n’aura pas de coche bleue, que les plates-formes utilisent pour vérifier une page réelle à partir de copieurs. Il peut également contenir des fautes de frappe et peu d’autres contenus.

En cas d’escroquerie par colis manquant, les escrocs peuvent prétendre provenir de FedEx ou d’une autre entreprise de transport, envoyer un SMS pour envoyer par e-mail un lien permettant de suivre le colis. Mais cliquer sur le lien permet aux criminels de voler les informations personnelles et financières des consommateurs. Les consommateurs devraient également être à l’affût des messages vocaux de « livraison manquée » ou des étiquettes physiques sur une porte avec un numéro à appeler pour vérifier leurs informations. Ne cliquez jamais sur un lien ou rappelez un numéro à partir d’un avis de livraison inattendu. Au lieu de cela, contactez directement l’entreprise en utilisant un numéro ou un site Web vérifié.