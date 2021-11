Méfiez-vous de ces escroqueries Netflix qui sévissent en ligne

Plus une application ou un service devient populaire, plus il est probable que les escrocs essaieront de l’utiliser pour tromper les utilisateurs. C’est certainement le cas pour Netflix, et si vous ne faites pas attention, vous pourriez être la prochaine victime. Cette semaine, la société de cybersécurité Kaspersky a publié un rapport sur le nombre croissant d’escroqueries ciblant les utilisateurs de services de streaming comme Netflix. C’est un autre rappel que nous devrions tous être à l’affût des signes d’offres illégitimes et de faux sites Web lorsque nous naviguons sur Internet.

Ce sont les escroqueries Netflix à surveiller

Comme le note Kaspersky, les services de streaming ne sont pas gratuits. Si vous voulez regarder des émissions de télévision et des films sur Netflix, Hulu ou Disney Plus, vous devrez payer. Et pour payer, vous devrez saisir les détails de votre carte de crédit. Pour tenter de voler ces informations, des escrocs ont créé de fausses pages d’inscription pour les services de streaming populaires tels que Netflix.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, les faux sites Web sont souvent truffés d’erreurs. Jetez un œil à la page Web avant de commencer à saisir vos informations personnelles. Bien sûr, les escrocs sont intelligents, mais ils laissent presque toujours des indices qui devraient déclencher l’alarme lorsque vous les voyez :

Méfiez-vous des faux sites Web d’inscription à Netflix comme celui illustré ici. Source de l’image : Kaspersky

Il est peu probable que vous tombiez amoureux d’une fausse page d’inscription si vous avez déjà un abonnement Netflix actif. Cela signifie simplement que les escrocs doivent trouver un autre moyen de vous cibler.

Une façon dont ils essaient de tromper les utilisateurs avec des comptes Netflix est de leur envoyer des e-mails pour leur faire savoir que leurs comptes seront en attente jusqu’à ce qu’ils mettent à jour leur mode de paiement. Ces e-mails comportent en évidence des liens vers une fausse page de confirmation de paiement. Si vous remplissez le formulaire, vous donnerez aux fraudeurs tout ce dont ils ont besoin pour pirater vos comptes et voler votre argent.

Même si vous pouvez éviter tous les faux e-mails et pages d’inscription, vous devez toujours rester vigilant. Comme le note Kaspersky, il existe d’innombrables sites qui prétendent offrir des flux de films et d’émissions à partir de services premium à un prix inférieur. La plupart d’entre eux ne sont rien de plus que des escroqueries, et si vous entrez vos informations de paiement, ne soyez pas surpris si un pirate informatique vide votre compte bancaire.

Comment éviter de craquer pour de faux services de streaming

Kaspersky a partagé une liste de conseils utiles que vous devriez suivre pour éviter de vous faire arnaquer en ligne :

Ne cliquez pas sur les liens dans les e-mails, même si un message semble provenir d’un véritable service de streaming (ou autre) ; accédez toujours au site officiel en entrant l’adresse manuellement ou via l’application ; Ne faites confiance à aucune personne ou site promettant des visionnages de films ou d’émissions avant la première officielle ; Faites attention aux drapeaux rouges qui avertissent des e-mails de phishing ou des faux sites Web ; Restez vigilant et apprenez-en plus sur les escroqueries et les stratagèmes de phishing pour savoir comment détecter les e-mails et les sites Web dignes de confiance et ceux que vous devez éviter ; Utilisez des mots de passe différents pour tous les comptes que vous appréciez et utilisez un gestionnaire de mots de passe pour les mémoriser pour vous ; Utilisez une solution de sécurité fiable qui identifie les pièces jointes malveillantes et bloque les sites Web de phishing.

Pour aggraver les choses, beaucoup d’entre nous font un travail vraiment horrible en choisissant des mots de passe forts pour nos comptes. Les escrocs n’ont pas à vous tromper s’ils peuvent simplement deviner votre mot de passe et voler votre compte. Jetez un œil à certains des pires mots de passe de 2021 et assurez-vous de n’en utiliser aucun.