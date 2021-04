Méfiez-vous de la violation des normes COVID-19 à l’aéroport de Delhi! Le gouvernement impose une amende de 2000 roupies aux contrevenants

Depuis vendredi, les équipes d’application de la DDMA ont commencé à délivrer 2 000 roupies aux contrevenants à l’intérieur des locaux de l’aéroport.

Aéroport de Delhi: Avec le nombre croissant de cas de COVID-19 à nouveau, des challans sont envoyés à des dépliants pour avoir enfreint les normes de distance sociale à l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi. Au cours des derniers jours, la capitale nationale enregistrant plus de 4000 cas dimanche, plusieurs voyageurs aériens se sont plaints du fait que les normes de prévention du COVID-19 telles que le port de masques faciaux et l’observation de la distanciation sociale sont ignorées. Depuis vendredi, les équipes d’application de la DDMA (Delhi Disaster Management Authority) ont commencé à délivrer Rs 2 000 challans aux contrevenants à l’intérieur des locaux de l’aéroport. Un responsable du gouvernement a été cité dans un rapport d’IE disant que le 2 avril, dix équipes de police avaient été déployées, dont quatre étaient en T2 et six en T3. Le responsable a ajouté qu’environ 70 personnes recevaient des challans par jour.

À l’heure actuelle, près de 850 vols décollent et atterrissent chaque jour dans la capitale nationale. Dans les deux terminaux, le mouvement du trafic aérien représente environ 70 à 75% du nombre pré-pandémique. La DDMA avait commandé des tests aléatoires plus tôt alors que de nouveaux cas de coronavirus augmentaient. Une source a été citée dans le rapport disant que chaque jour, près de 1000 personnes sont testées au hasard. Sur ce total, environ 2% ont été testés positifs à Covid. Ceux qui sont testés positifs au nouveau coronavirus doivent se soumettre à une quarantaine obligatoire. Conformément aux directives de la DDMA, les passagers trouvés positifs au COVID-19 doivent être obligatoirement mis en quarantaine ou isolés sur leur lieu de séjour ou CHG / CCC / hôpital pour une durée de 10 jours, selon le protocole prescrit par le gouvernement.

Selon le rapport, les passagers sont testés dans le hall d’arrivée des deux terminaux. À l’intérieur des deux terminaux de l’aéroport, des équipes de volontaires de la défense civile, ainsi que des techniciens de laboratoire, ont été placées et des dépliants sont informés des tests COVID-19 une fois qu’ils ont atterri à l’aéroport et ont la possibilité de se faire tester. Actuellement, il y a deux équipes dans chaque terminal et il est prévu de déployer quatre autres équipes afin d’augmenter les tests aléatoires, a déclaré le responsable du gouvernement.

De plus, il y a eu un retard dans la réouverture du T-1 de l’aéroport, qui était censé avoir commencé à recevoir des dépliants au cours de la dernière semaine de mars. Cela a cependant été retardé car les responsables de l’aéroport ont déclaré que les deux autres terminaux de l’aéroport IGI étaient équipés pour gérer le chargement de passagers.

