Méfiez-vous de l’affaiblissement de la croissance économique aux États-Unis en tant que déclencheurs pour les marchés ; actions à grande capitalisation préférées | ENTRETIEN

La réduction progressive de l’assouplissement quantitatif aux États-Unis, les perspectives de croissance de l’Inde, les investissements des entreprises et la relance du secteur bancaire sont parmi les principaux déclencheurs des marchés boursiers nationaux, selon Dhananjay Sinha, MD et chef – Stratège, JM Financial Institutional Securities. Dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express, Dhananjay Sinha a déclaré qu’il ne s’attendait pas à une forte correction tout en ajoutant que toute correction ne fournirait qu’une opportunité d’acheter des actions cycliques profondes. En outre, Dhananjay Sinha a discuté de ce que les investisseurs en introduction en bourse devraient faire pour éviter les pertes de cotation.

Quels sont les principaux déclencheurs pour les marchés boursiers nationaux au cours des prochains trimestres ?

Les principaux facteurs pertinents pour les perspectives du marché de l’Inde sont a) la trajectoire de la réduction progressive de l’assouplissement quantitatif (QE) aux États-Unis, b) les perspectives de croissance de l’Inde dans le contexte d’un ralentissement potentiel en Chine et d’un pic après le rebond induit par les mesures de relance sur les marchés développés, en particulier aux États-Unis, c) baisse des prix mondiaux des matières premières, d) reprise potentielle des investissements des entreprises et e) reprise de la croissance dans le secteur bancaire. Les anticipations de croissance des bénéfices de 25 à 30 % sont assez agressives et il existe des poches de surévaluation permettant des taux d’intérêt bas et des liquidités excédentaires. La question clé sera de savoir si les marchés continueront à augmenter comme ils l’ont fait depuis mars 20 au milieu des facteurs ci-dessus ou s’agira-t-il d’une voie progressive à l’avenir.

En cas de forte correction, où les investisseurs doivent-ils aller pour trouver une valeur refuge ?

Nous ne nous attendons pas à une correction brutale. Cependant, nos préférences sectorielles (indiquées ci-dessous) devraient être suffisamment bonnes pour résister à la volatilité. Des corrections profondes offriront une opportunité d’acheter des actions cycliques profondes.

Nous avons vu beaucoup de gens promouvoir l’hypothèse que l’Inde bénéficiera de la stratégie Chine+1, est-ce que cela prend forme sous quelque forme que ce soit en ce moment ?

Au cours des 4 à 5 dernières années, plusieurs pays asiatiques comme le Cambodge, les Philippines, le Vietnam et le Bangladesh ont bénéficié de la désindustrialisation et du changement structurel de la Chine vers une économie axée sur les services et la consommation intérieure, ce qui s’écarte de son ancienne prédominance d’investissements et d’exportations. stratégie. Les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine, notamment liés aux sanctions américaines et aux contre-mesures chinoises, ainsi qu’à la fragmentation technologique, entraînent un certain détournement des flux d’IDE vers d’autres pays. L’impact de la pandémie a également entraîné une reconfiguration de l’approvisionnement en approvisionnement d’autres pays. Et le nouveau bloc commercial RCEP a stimulé les investissements d’IDE dans d’autres pays, même si la Chine continue d’attirer d’importants IDE. Sous le thème de la Chine plus un, l’Inde a gagné dans les domaines des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques. Cependant, il n’y a pas encore eu d’augmentation perceptible des IDE dans le secteur manufacturier avec un afflux moyen de 1 à 1,4 milliard de dollars par mois, soit un tiers du total des IDE. À l’instar de l’Inde, plusieurs pays offrent un soutien politique pour attirer l’IDE afin de saisir l’opportunité de la Chine plus un. Nous aurons également besoin d’investissements dans les infrastructures industrielles pour réaliser le plein potentiel

Les flux d’investisseurs étrangers ont récemment fait volte-face, quelle en est la principale raison et cela pourrait-il changer dans un avenir proche ?

Les flux de portefeuille vers les actions de trésorerie sont négatifs depuis avril 2021, mais globalement positifs. Cependant, il y a eu une modération significative depuis le 4T 2020 et le 1T 2021. La raison de la modération se renforce en dollar américain avec des preuves croissantes d’une forte croissance et de progrès rapides dans le processus de vaccination aux États-Unis. En outre, l’augmentation de l’inflation alimente les anticipations d’un ralentissement de l’assouplissement quantitatif plus tôt que prévu. Nous pensons que la réduction du QE débutera dans un mois sur deux avec une réduction mensuelle d’environ 15 à 20 milliards de dollars des achats de la Fed américaine. À plus long terme, alors que la Fed poursuit son processus de normalisation, le ratio masse monétaire américaine/PIB peut baisser du pic actuel de 90 % à 80 % d’ici la fin de 2024. Cela impliquerait que les flux de portefeuille vers les marchés émergents se normaliseraient également. . Cependant, étant donné qu’il s’agira d’une trajectoire fluide et prévisible, l’impact sur le marché restera assez prévisible.

Nous avons vu récemment une liste d’introductions en bourse à prix réduit, est-ce un signe d’inquiétude pour les investisseurs en introduction en bourse, ou seulement une tendance à court terme ?

Le fort intérêt pour le segment des introductions en bourse a été en réponse à la forte progression que nous avons observée dans l’espace des petites et moyennes capitalisations grâce à la participation des grands investisseurs de détail. Les récentes décotes de cotation sont dues à une certaine correction des actions de petites et moyennes capitalisations. Ici, notre suggestion reste de faire attention aux valorisations et à la force du marché des entreprises.

Selon vous, quelles poches sont les plus attrayantes en ce moment ?

Nous sommes positifs à l’égard des secteurs de la consommation, notamment les écuries, la consommation discrétionnaire, la technologie et certaines actions pharmaceutiques et industrielles. Sur la base de la comparaison des valorisations relatives, nous pensons que le segment des grandes capitalisations devrait performer relativement mieux que les moyennes et petites capitalisations. Les automobiles continueront de subir des tensions à court terme, mais étant donné le confort des valorisations, il peut y avoir de bonnes opportunités au cours des 6 à 12 prochains mois.

