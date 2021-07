Méfiez-vous de mettre un panneau « À vendre » sur votre voiture, même lorsqu’elle est garée | Moteur

in

On ne les voit presque plus, mais certains restent. Si vous êtes tenté de mettre un panneau à vendre sur votre véhicule, c’est une mauvaise idée. Même si la voiture est garée…

Aujourd’hui, au milieu de l’année 2021, placer un signe à vendre dans une fenêtre de voiture cela semble complètement anachronique. Mais vous pouvez toujours en voir dans les voitures garées, sans trop chercher.

Il y a des années, la seule façon de faire de la publicité la vente d’occasion de votre véhicule Il s’agissait de mettre une annonce dans le journal, qui coûtait de l’argent, ou d’utiliser les vieux panneaux d’affichage en liège au travail, sur le campus universitaire, dans des lieux publics ou même dans certaines entreprises.

Ils n’étaient pas très efficaces parce qu’ils touchaient peu de gens, tellement de gens ont eu recours à placez un panneau « À vendre » à l’intérieur de la fenêtre de la voiture, avec un numéro de téléphone, et même le prix :

Aujourd’hui, cette pratique a presque disparu, car il existe de nombreuses façons de faire de la publicité gratuitement sur internet. Mais de nombreux amoureux du classique continuent de le faire.

Le problème est que, comme nous le dit notre collègue Raúl Salinas dans Top Gear, Mettre un panneau À vendre sur la voiture peut vous coûter une lourde amende. Même si la voiture est garée…

L’amende est sûre si la garde civile ou la police locale vous attrape avec la pancarte pendant que vous conduisez. La loi dit que vous ne pouvez rien mettre dans les vitres qui gêne la visibilité.

Un panneau À vendre, qui est généralement d’au moins la taille d’un folio, est considéré comme obscurcissant la vue. Même si c’est dans une fenêtre latérale. Il est qualifié d’infraction grave et l’amende est de 200 euros.

Pour cette raison beaucoup de gens affichent le panneau lorsqu’ils se sont garés. Si vous ne circulez pas, vous ne pouvez pas couvrir la visibilité, n’est-ce pas ?

C’est vrai, mais cela peut quand même être passible d’une amende… De nombreuses communes envisagent ce type de publicité publicité secrète, ce qui est interdit sur la voie publique sans les permis correspondants. Et ici l’amende est encore plus élevée, pouvant dépasser les 1 000 euros.

Cependant, il y a des municipalités qui le permettent, donc la seule solution est de consulter le règlement dans votre mairie, pour être sûr.

De nos jours, mettre un panneau À vendre sur la voiture n’en vaut pas la peine. Il existe de nombreux sites de vente de voitures d’occasion avec des annonces gratuites, qui offrent également beaucoup plus de visibilité.

Il est temps de bannir les vieilles coutumes qui ne sont plus efficaces.