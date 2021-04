L’application se fait passer pour Netflix pour propager un virus informatique via des messages WhatsApp automatiques. Une toute nouvelle méthode d’infection qui a retenu l’attention des experts en cybersécurité.

La cabinet de sécurité Check Point Research a découvert une application dangereuse sur le Google Play Store. FlixOnline il a imité le look de Netflix pour gagner la confiance de ses victimes et voler les données de nombreux utilisateurs.

Une fois l’application téléchargée sur le téléphone mobile, elle a demandé trois autorisations: superposition d’écran, ignorer l’optimisation de la batterie et notification. Les chercheurs de Check Point ont constaté que grâce à la superposition, l’application pourrait créer de fausses connexions et voler les informations d’identification des utilisateurs en affichant de fausses fenêtres sur les applications existantes.

Deuxièmement, l’application pourrait écouter les notifications que cette personne a reçues dans le terminal et répondre automatiquement dans les chats WhatsApp, sans que l’utilisateur ne remarque l’usurpation d’identité. Ces messages offraient deux mois d’abonnement gratuit: « 2 mois de Netflix Premium gratuit sans frais POUR QUARANTAINE RAISON (VIRUS CORONA) * Obtenez 2 mois de Netflix Premium gratuitement partout dans le monde pendant 60 jours. Obtenez-le maintenant ICI https: // bit [.] Ly / 3bDmzUw «

L’une des escroqueries les plus récurrentes circule à nouveau sur WhatsApp, alors faites extrêmement attention à ne pas tomber dans le piège. C’est le canular qui garantit que Mercadona offre un coupon gratuit de 250 euros pour fêter ses 45 ans.

Bien sûr, il s’agit d’un canular et le lien dans le message vous dirige vers un site Web de phishing pour collecter vos informations. « La technique des logiciels malveillants est nouvelle et innovante, dans le but de détourner le compte WhatsApp des utilisateurs en capturant des notifications, ainsi que la possibilité d’effectuer des actions prédéfinies, telles que » ignorer « ou » répondre « via le gestionnaire des notifications », a expliqué Aviran Hazum, Directeur de l’intelligence mobile chez Check Point Software.

Lors du téléchargement de nouvelles applications sur ordinateurs, tablettes ou mobiles, il faut faire très attention à ne pas tomber dans les escroqueries comme celles-ci. Les magasins d’applications officiels d’Apple et de Google ont des mesures de sécurité pour certifier la fiabilité des applications, mais elles ne sont pas infaillibles, ce cas le prouve.

«Le fait que les logiciels malveillants aient été si facilement déguisés et contournent finalement les protections du Play Store soulève des signaux d’alarme. Bien que nous ayons arrêté une campagne utilisant ce logiciel malveillant, le logiciel malveillant peut revenir caché dans une application différente», ajoute Hazum.

En plus de ne pas faire confiance aux applications tierces que nous trouvons en ligne et évitez d’utiliser des liens qui nous sont envoyés via les réseaux sociaux et des e-mails avec des offres très juteuses, nous devons vérifier l’origine des applications que nous installons. Téléchargez-les depuis une boutique officielle et examinez les informations qui indiquent qui l’a créé, si votre source est fiable ou non.

Si vous souhaitez télécharger une application aussi connue que Netflix, il est préférable entrez sur le site officiel et, à travers celui-ci, trouvez l’application pour le télécharger, ainsi nous évitons les imitations dangereuses. Avec un peu de bon sens et de vigilance, vous pouvez repérer la plupart des arnaques, mais pas toutes. Google Play Store a déjà supprimé l’application de son catalogue, mais avait encore 500 téléchargements et Vous ne serez pas le dernier à utiliser cette nouvelle méthode de tromperie.