Akhilesh Yadav a promis de construire un temple du Seigneur Vishwakarma au bord de la rivière Gomti et d’établir un conseil de Vishwakarma.

Le président du parti Samajwadi et ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh Akhilesh Yadav a demandé aux membres de son parti de se méfier des EVM (Electronic Voting Machines) ainsi que des DM (District Magistrates) à l’approche des élections à l’Assemblée de l’État prévues l’année prochaine.

« Toi et moi devons rester très prudents. Nous avons vu des élections au Bihar et au Bengale (ouest), l’élection du Bihar était différente, et dites-moi si un acte criminel a eu lieu au Bihar ou non. Au Bihar, l’EVM et le DM ont fait le jeu déloyal (lors de l’élection). Mais le peuple du Bengale a donné une réponse convenable. Nous devons nous méfier de l’EVM et du DM cette fois. Nous devons également sensibiliser les gens pour donner une réponse au BJP », a déclaré Akhilesh Yadav en s’adressant aux travailleurs du parti.

Notamment, le RJD dirigé par Tejashwi Yadav était devenu le plus grand parti du Bihar mais n’a pas atteint la majorité. Le parti avait allégué que les DM avaient agi injustement à la demande du BJP de déclarer les candidats de la NDA vainqueurs sur de nombreux sièges où la marge de victoire était très réduite.

Le chef du parti Samajwadi a demandé aux travailleurs du parti de se préparer complètement pour les élections. Yadav a affirmé aujourd’hui que le BJP a fixé son « mauvais œil » sur les bureaux de vote et que les travailleurs du SP devront passer un test difficile pour sauver la démocratie. Il a exhorté les travailleurs du parti à contrôler chaque stand afin qu’aucun acte criminel n’ait lieu.

Akhilesh Yadav a également annoncé que si le parti Samajwadi forme le gouvernement dans l’Uttar Pradesh, il déclarera un jour férié à l’occasion de Vishwakarma Puja chaque année. Il a également promis de construire un temple du Seigneur Vishwakarma au bord de la rivière Gomti et d’établir un conseil de Vishwakarma.

Les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh auront lieu vers février-mars de l’année prochaine et le BJP au pouvoir, l’opposition BSP et le Congrès se préparent également activement pour les élections.

