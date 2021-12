Méfiez-vous des fausses allégations ed-tech, le gouvernement met en garde les parents, les étudiants ; demande aux écoles d’être plus vigilantes lors de l’inscription

Le ministère du Développement des ressources humaines a publié un avis détaillé à l’intention des consommateurs d’entreprises de technologie électronique et a demandé aux parties prenantes de l’enseignement scolaire de faire des recherches avant de décider d’opter pour le contenu et le coaching en ligne.

Le gouvernement de l’Union a émis un avis aux parents concernant l’utilisation de la prudence contre les entreprises de technologie de l’éducation (ed-tech). Une notification publiée par le ministère du Développement des ressources humaines indiquait : « Compte tenu de l’impact omniprésent de la technologie dans l’éducation, de nombreuses entreprises de technologie électronique ont commencé à proposer des cours, des tutoriels, un encadrement pour les concours, etc. en ligne. Dans ce contexte, les parents, les élèves et toutes les parties prenantes de l’enseignement scolaire doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils décident d’opter pour un contenu et un coaching en ligne proposés par une multitude d’entreprises de technologie électronique.

La notification a également exhorté les parents, les élèves et les parties prenantes impliquées dans l’enseignement scolaire à être prudents lorsqu’ils décident d’opter pour un contenu en ligne et un coaching par le biais d’entreprises de technologie électronique. Le ministère a déclaré que l’offre de services gratuits devrait être soigneusement évaluée. Le ministère de l’Éducation scolaire et de l’Alphabétisation a soutenu que les entreprises de technologie électronique incitaient les parents à offrir des services gratuits et à faire signer le mandat de transfert électronique de fonds (EFT) ou à activer la fonction de prélèvement automatique, en ciblant en particulier les familles vulnérables. Il a exhorté les citoyens à lire les termes et conditions avant de reconnaître toute acceptation de logiciels ou d’appareils d’apprentissage.

Les parties prenantes sont également invitées à demander des relevés de facture fiscale lors de l’achat d’appareils éducatifs chargés de contenu ou d’applications conçues pour offrir un apprentissage en ligne. Le ministère a également recommandé une vérification détaillée des antécédents des entreprises de technologie électronique et une vérification de la qualité de leur contenu avant de souscrire à leur service.

« Activez le contrôle parental et les fonctions de sécurité sur l’appareil ou dans l’application ou le navigateur, car cela permet de restreindre l’accès à certains contenus et de limiter les dépenses d’achat d’applications », a ajouté le ministère. Il a également conseillé aux parents de sensibiliser leurs enfants aux fonctionnalités et aux stratégies marketing utilisées par les applications éducatives. Le ministère a également recommandé aux utilisateurs de rechercher les avis des étudiants et des parents sur l’entreprise de technologie électronique en question avant de s’inscrire à une entreprise. « Enregistrez les preuves d’appels de spam/d’inscription forcée à tous les packages éducatifs sans consentement complet pour le dépôt d’un grief », indique l’avis.

La notification parlait également des règles et réglementations en matière de protection des consommateurs, citant les règles de protection des consommateurs (commerce électronique), 2020, pour la protection des consommateurs de technologies électroniques. Les règles imposaient aux entreprises de technologie de pointe d’avoir des agents des griefs qui traiteraient les plaintes des consommateurs contre l’entreprise.

En outre, il a également cité le code d’autoréglementation de l’Advertising Standards Council of India qui demande aux entreprises de technologie électronique de s’abstenir de publier des publicités trompeuses, demandant spécifiquement à ces entreprises de ne pas prétendre garantir des emplois ou des postes spéciaux après avoir utilisé ses services. La notification demandait aux entreprises de cesser de qualifier leurs produits de diplômes, à moins qu’ils ne soient délivrés par un établissement d’enseignement reconnu.

L’avis comprend une liste de ressources d’apprentissage en ligne gratuites soutenues par le gouvernement, notamment l’infrastructure numérique pour l’éducation scolaire (DIKSHA), Olabs, Swayam et l’Institut national de l’enseignement ouvert (NIOS).

La notification intervient quelques jours après que le membre du Parlement Karti Chidambaram a remis en question les pratiques des acteurs de la technologie électronique dans le Lok Sabha, affirmant que ces entreprises se livrent à des pratiques de marketing prédatrices et s’attaquent aux pauvres ambitieux. Chidambaram avait également écrit au ministre de l’Éducation Dharmendra Pradhan au sujet de ces préoccupations.

L’année 2020 et 2021 a vu une multitude d’entreprises de technologie électronique émerger comme des licornes et dominer le segment en croissance. L’industrie indienne des technologies électroniques était évaluée à 750 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 4 milliards de dollars d’ici 2025, avec un TCAC de 39,77 %.

