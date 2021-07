Méfiez-vous des faux programmes d’installation de Windows 11 qui peuvent installer des logiciels malveillants sur votre ordinateur : comment rester en sécurité en ligne

Kaspersky a détecté plusieurs centaines de telles tentatives malveillantes liées à de faux programmes d’installation de Windows 11

Programmes d’installation de Windows 11 : Avec Windows 11 qui approche à grands pas, les utilisateurs sont ravis de mettre la main sur la nouvelle version du système d’exploitation plus rapidement que tout le monde, ce qui les met en danger. Les cybercriminels ont décidé de profiter de cette excitation parmi les utilisateurs et ont lancé de faux programmes d’installation de Windows 11 qui sont en réalité truffés de logiciels malveillants, selon la société de cybersécurité Kaspersky. L’installation de la mise à jour de Windows 11 à partir d’une source non vérifiée pourrait amener les utilisateurs à devenir la proie d’un faux programme d’installation, ce qui entraînerait pour leur ordinateur un logiciel malveillant.

La société de cybersécurité a expliqué que les attaquants trompaient les utilisateurs en mettant en place des programmes supplémentaires avec la mise à jour «Windows 11» ou publiaient des logiciels malveillants dont les noms de fichiers ressemblent à ceux d’une mise à jour. Un fichier malveillant exécutable qui fait des rondes a été cité par Kaspersky – 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe. Son nom donne l’impression que le fichier de 1,75 Go est légitime, mais la majeure partie de cet espace est un fichier DLL contenant des informations inutiles. L’exécution du fichier exécutable entraîne le démarrage du programme d’installation, et ce programme d’installation ressemble à un assistant d’installation ordinaire sous Windows.

Il existe un deuxième exécutable qui est également un programme d’installation et consiste également en un accord de licence, mentionnant que si les utilisateurs sont d’accord, certains logiciels sponsorisés seraient également installés. Si les utilisateurs acceptent l’accord, plusieurs logiciels malveillants seraient installés dans leur logiciel, compromettant la confidentialité et la sécurité de leur ordinateur.

Kaspersky a détecté plusieurs centaines de ces tentatives malveillantes liées à de faux programmes d’installation de Windows 11, et une grande partie d’entre elles sont liées à des téléchargeurs téléchargeant et exécutant principalement d’autres programmes.

Il est important de noter que Windows 11, qui est la première mise à niveau proposée par Microsoft en six ans, n’a pas encore commencé à être déployé, et l’anticipation autour de la mise à niveau est compréhensible car c’est une surprise après que Redmond ait déclaré que la ligne Windows- up se terminerait après Windows 10. La société a cependant mis une version préliminaire à la disposition des utilisateurs qui pourraient en avoir besoin, comme les développeurs de logiciels, les journalistes techniques et les passionnés d’OS. Cependant, étant donné que la mise à niveau vers Windows 11 serait gratuite, il serait avantageux pour les utilisateurs de se rappeler qu’ils pourraient trouver l’authentique Windows 11, une fois disponible, sur les portails Microsoft. Pour plus de sécurité, c’est le seul endroit où les utilisateurs doivent obtenir la mise à jour, car cela minimise les chances de télécharger un faux programme d’installation et de mettre leur système en danger.

