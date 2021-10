Méfiez-vous des flics voyous ! La législation californienne sur la réforme de la police signée par le gouverneur Newsom 10z viral

https://www.youtube.com/watch?v=MlE7OMoCs2U

*GARDENA – À Rowley Park, aux côtés de législateurs, de dirigeants communautaires et de familles de victimes de violences policières, le gouverneur Gavin Newsom a signé aujourd’hui une loi créant un système de révocation de l’accréditation des agents de la paix pour faute grave. Le gouverneur a également signé une législation augmentant la transparence des dossiers d’inconduite des agents de la paix, améliorant la responsabilité policière et les directives de reddition de comptes, élevant les normes d’éligibilité et interdisant les techniques de contrainte nuisibles.

« Aujourd’hui marque une nouvelle étape vers la guérison et la justice pour tous », a déclaré le gouverneur Newsom. « Trop de vies ont été perdues à cause du profilage racial et du recours excessif à la force. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons renforcer la responsabilité, éliminer l’injustice raciale et lutter contre le racisme systémique. Nous sommes tous redevables aux familles qui ont persévéré dans leur chagrin pour continuer ce combat et œuvrer pour un avenir plus juste. »

SB 2 par le président du Sénat pro Tempore Toni Atkins (D-San Diego) et le sénateur Steven Bradford (D-Gardena) crée un système au sein de la Commission sur les normes et la formation des agents de la paix (POST) pour enquêter et révoquer ou suspendre la certification des agents de la paix pour de graves inconduite, y compris force excessive, agression sexuelle, démonstration de partialité et malhonnêteté. Cette loi crée la Division de la responsabilisation des agents de la paix et le Conseil consultatif sur la responsabilisation des agents de la paix au sein de POST pour examiner les cas d’inconduite grave.

SB 16 par la sénatrice Nancy Skinner (D-Berkeley) augmente la transparence des dossiers d’inconduite des agents de la paix concernant les conclusions d’un usage déraisonnable ou excessif de la force, un comportement discriminatoire ou préjudiciable, l’omission d’intervenir en cas d’utilisation excessive de la force par un agent de la paix, ou la participation lors de perquisitions et d’arrestations illégales.

« Aujourd’hui est un jour important. C’est un point d’inflexion dans la façon dont nous assurons la sécurité publique dans l’État de Californie », a déclaré le procureur général de Californie, Rob Bonta. « Je suis fier de me tenir aux côtés de mes anciens collègues et du gouverneur Newsom pour ouvrir un nouveau chapitre de notre combat commun pour insuffler à notre système de justice pénale plus de confiance, de transparence et de responsabilité. En instaurant la confiance aujourd’hui, nous assurons la sécurité des agents et de la communauté pour demain. La confiance génère la sécurité et la sécurité génère la confiance. Il nous faudra tous un travail soutenu pour faire le travail, mais il s’agit d’un pas en avant monumental sur la voie de la justice. »

«Je suis fier des progrès importants que la législature et le gouverneur ont réalisés cette année pour aider à garantir que les personnes de couleur en Californie puissent être plus en sécurité dans leurs relations avec les forces de l’ordre. Personne ne devrait avoir à craindre ceux qui ont juré de les protéger », a déclaré le président du Sénat pro Tempore Atkins. «Mes collègues des deux chambres qui ont travaillé sans relâche pour ces projets de loi, ainsi que les membres de la famille, les défenseurs de la communauté et les responsables de l’application des lois qui ont aidé à faire franchir la ligne d’arrivée aux projets de loi méritent tous nos remerciements. Il y a encore du travail à faire, et nous y sommes déjà de retour. Quatre cents ans de racisme ne seront pas effacés du jour au lendemain, mais l’arc se plie et l’élan moral est de notre côté.

