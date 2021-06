Méfiez-vous des « tapis doux » – une menace croissante dans la finance suburbaine

in

24 juin 2021

| Mise à jour:

24 juin 2021 à 07:05 UTC

Par Clark

Les développeurs qui commercialisent des jetons et créent avec les revenus sont le dernier fléau à affliger DeFi.

Le système de financement suburbain a été tourmenté par une propagation d’escroqueries et d’exploits plus connus pendant un certain temps, avec encore un autre revenant sous le type de ce qu’on appelle un « tapis mou ».

Ceux qui barbotent dans DeFi depuis quelques temps sont habitués au terme « tirer le tapis ». Cela fait généralement référence à l’abandon d’un projet par des initiés ou des développeurs qui retirent des liquidités des pools ou des coffres sur les bourses suburbaines et disparaissent avec les fonds.

Un comportement illicite connexe qui afflige le paysage monétaire croissant est que le « tapis mou » qui se trouve là où les fondateurs d’un projet se contentent de jeter leurs propres jetons et de quitter l’entreprise plutôt que de prendre la gestion des actifs des utilisateurs.

Dans certains cas, un tapis moelleux est très insidieux, les développeurs ne remerciant pas pour instaurer la confiance et un faux sentiment de sécurité tout en essayant de déguiser le marchandisage de jetons. Si cela est fait assez intelligemment, les utilisateurs pourraient même ne pas comprendre qu’ils ont tiré la courte paille.

Il y a eu quelques incidents sur la scène DeFi au cours de la semaine dernière où des escroqueries à la sortie de tapis souples sont présumées.

L’équipe de Polywhale, un projet d’agriculture de rendement basé sur Polygon, a proclamé qu’elle pourrait cesser de travailler sur la plate-forme dans un article très Reddit le 20 juin. vider.

Comme indiqué par Cointelegraph, les fondateurs de Polywhale Finance étaient soupçonnés de tirer un tapis mou en commercialisant leurs jetons tout au long du dernier effondrement de la valeur cryptographique. Le jeton natif du projet, KRILL, s’est replié à 0,17 $ contre un sommet de 7 $ au début de ce mois.

Le Defiant à signaler sur un autre tapis souple revendiqué impliquant Swipe, qui a développé le troisième plus grand protocole de Binance good Chain, Venus.

Le 22 juin, l’équipe de départ à l’origine de l’industrie des valeurs mobilières basée sur BSC et du protocole stablecoin a proclamé qu’elle renflouait le projet. Le membre de la communauté Uniswap @MonetSupply a suspecté l’équipe d’un tapis moelleux mardi.

Cependant, les membres de la nouvelle communauté de Vénus ont refusé les allégations, affirmant qu’il s’agissait simplement d’une rumeur et que l’équipe Swipe avait donc été informée de leurs jetons.

L’incident n’a pas empêché le jeton XVS natif de Vénus de chuter de 40 % depuis la même période la semaine dernière, une fois qu’il s’élevait à près de 34 $. De l’avis de CoinGecko, XVS est en baisse de 87% par rapport à son sommet incomparable de 147 $ le 10 mai, des mains dynamiques pour 19,28 $ au moment de la rédaction.

