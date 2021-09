Méfiez-vous des titulaires de la carte SBI ! À partir du 1er octobre, le paiement automatique de vos factures pourra s’arrêter si vous ne le faites pas.

in

Notifications pré-transaction à envoyer aux titulaires de carte au moins 24 heures avant le débit effectif des transactions récurrentes.

À partir du 1er octobre 2021, conformément aux directives réglementaires sur le mandat électronique sur les cartes, toutes les transactions récurrentes non conformes enregistrées sur l’application/le site Web du commerçant sur votre carte SBI seront refusées. Vous pouvez toujours effectuer des paiements en utilisant la carte de crédit SBI directement sur l’application/le site Web du commerçant. Les instructions permanentes enregistrées sur les plateformes SBI Card non conformes seront également refusées. Vous pouvez vous connecter à votre compte SBI Card et sélectionner l’émetteur de factures pour payer votre facture actuelle.

Afin d’améliorer la sûreté et la sécurité des transactions par carte lors du traitement des paiements récurrents basés sur les instructions permanentes/mandats électroniques, les nouvelles directives réglementaires entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2021 et toute transaction récurrente non conforme au cadre ne sera pas traitée. .

Les principaux aspects des lignes directrices suggérées par RBI sont les suivants :

Un facteur d’authentification supplémentaire (via OTP) sera requis à chaque fois pour –

Instruction permanente (SI) / enregistrement de transaction récurrentePremière transaction (un seul OTP suffira si l’enregistrement et la première transaction se déroulent en même temps) Transactions récurrentes supérieures à 5 000 RsModification ou annulation du mandat électronique

Alors que SBI Card s’efforce de vous fournir une solution efficace, conforme au nouveau cadre, vos transactions récurrentes basées sur les instructions permanentes / mandats électroniques peuvent être affectées à partir du 1er octobre 2021. Par conséquent, pour tous les paiements d’instructions permanentes existants, nous vous demandons de prendre note de ce qui suit pour assurer le paiement rapide de vos factures.

Pour les inscriptions à l’Instruction Permanente effectuées sur les plateformes marchandes :

Veuillez contacter le commerçant/fournisseur de services pour comprendre et effectuer le processus de réinscription, le cas échéant. Alternativement, vous pouvez effectuer des paiements ponctuels sur les plateformes marchandes à l’aide de votre carte de crédit SBI.

Pour les inscriptions à l’Instruction Permanente effectuées sur les plateformes SBI Card :

Les transactions récurrentes ne seront plus traitées à compter du 1er octobre 2021. Connectez-vous à votre compte SBI Card et effectuez des paiements de factures uniques en suivant ces étapes simples :

Via l’application mobile

Connectez-vous via l’application mobile SBI Card, ouvrez ‘E-store’ et cliquez sur ‘Bill Pay & Recharge’. Après avoir lu la clause de non-responsabilité, cliquez sur « Procéder », puis sélectionnez le fournisseur pour terminer le paiement de la facture.

Par le site Web

Vous pouvez également vous connecter via le site Web de la carte SBI, puis sélectionner « Paiement des factures de services publics ». Dans la page de paiement, cliquez sur ‘Payer maintenant’. Après avoir lu l’avis de non-responsabilité et cliquez sur « Procéder », puis choisissez le fournisseur pour terminer le paiement de la facture.

Notez que toute proposition de valeur de produit pour les points de récompense accélérés sur les transactions d’instruction permanente ne sera pas valide sur toute transaction d’instruction permanente, qui n’est pas conforme aux directives réglementaires.

Non seulement les titulaires de cartes SBI, mais les titulaires de cartes de crédit d’autres banques seront également confrontés aux inconvénients et devront prendre les mesures correctives.

