Méfiez-vous d’eux ! Voici les 10 radars DGT les plus sanctionnés en Espagne | Moteur

Si vous vous êtes déjà demandé si vous traversiez un endroit avec beaucoup de contraventions pour excès de vitesse, vous pouvez maintenant le découvrir. Il est surprenant que seulement 3 sur 10 se trouvent dans la capitale du pays.

Personne n’aime recevoir une amende. C’est l’une de ces choses qui se sentent mal et beaucoup d’entre elles sont utilisées avec succès. Bien que si nous avons été surpris en train de dépasser la limite de vitesse, il est fort possible que nous le méritions.

Depuis Autobild, ils font écho à la liste avec les radars qui ont reçu le plus d’amendes dans le pays. La vérité est que le nombre est vraiment élevé et la zone où ils sont le plus placés est en Andalousie, plus précisément à Malaga.

ils ont mis 48 771 amendes au kilomètre 246 de l’A-7. Battre Madrid et Valence avec cette somme. En fait, l’Andalousie est la Communauté autonome qui a le plus de pénalités, avec 21% du total.

ProvinceCarreteraKilómetroMultasMálagaA-724648.771ValenceAP-747847.771MadridA-41337.316MálagaA-725634.317SevillaSE-301033.163MurcieRM-191730.617ValenceV-31530.107CuencaA-315629.302Madrid.8

Il est curieux que sur les 1 000 radars qui sont répartis dans toute la géographie espagnole, 50 de ces dispositifs sont ceux qui ont infligé 38,25% du total des amendes traité en 2020 pour excès de vitesse.

Les radars de la liste sont ceux qui ont été le plus utilisés, mais leur travail a été élargi en 2020. Le premier, le radar de Malaga, infligé près de 14 000 amendes en 2019, mais leur nombre s’est multiplié l’année suivante, comme nous l’avons vu dans le tableau.

Quelle amende pouvez-vous obtenir pour l’expiration de l’ITV ? Combien de points sur la carte vous enlèvent-ils ? Nous allons répondre à ces questions, car il n’y a pas de réponse unique. Cela dépend des circonstances de chaque véhicule.

C’est curieux de savoir que c’était l’année de la pandémie et qu’il y a eu beaucoup moins de déplacements que d’habitude.

Bien que tous les radars n’aient pas augmenté leur gamme d’amendes, il y en a d’autres qui ont réduit le nombre. Tel est le cas des radars de Valencia et Cuenca (5e et 6e respectivement) qui sont passés de plus de 46 000 en 2019 à moins de 31 000 en 2020.

26 radars supplémentaires seront placés dans le pays. C’est fait, comme toujours, dans le but d’améliorer la vigilance sur les routes espagnoles, même si cela permettra également d’attraper plus de conducteurs qui enfreignent les règles.

Il y aura sûrement un volume d’amendes plus élevé grâce aux nouveaux radars, mais j’espère que ceux qui sont sanctionnés apprendront leur leçon et ne dépasseront plus la limite de vitesse.