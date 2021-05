Méfiez-vous du curcuma: l’OCU met en garde contre lui et les autres superaliments | Vie

Les superaliments sont à la mode en Espagne. Malgré le fait que dans de nombreux cas, ses propriétés n’ont pas été scientifiquement prouvées. Le fait qu’un aliment soit naturel ne signifie pas qu’il est inoffensif pour la santé.

La Safran des Indes C’est une épice de l’Inde à laquelle de nombreuses propriétés sont attribuées. On dit que ça aide à perdre du poids, ça soulage la douleur, c’est antioxydant, anti-inflammatoire, soulage l’arthrite, et d’autres avantages.

La plupart de ces propriétés sont associées à curcumine, un polyphénol présent dans le curcuma. Mais peu de gens le savent il n’est présent que dans 5% de la racine de curcuma, donc si vous consommez la racine directement, vous en obtenez peu.

L’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU) a publié un article dans lequel elle parle les risques d’abuser de la consommation de curcumaet autres superaliments.

Tel que recueilli par Business Insider, les études scientifiques qui ont été menées pour évaluer ses propriétés ne sont pas concluantes, selon l’OCU.

De plus, le curcuma est associé à des cas d’hépatite en Italie, où plusieurs lots de suppléments de curcuma ont été rappelés.

L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) considère le curcuma un additif naturel étiqueté avec le nom E-100. Recommander d’ingérer un maximum de 210 milligrammes par jour pour un adulte d’un poids corporel de 70 kilogrammes.

L’Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition (AESAN) recommande que Ne pas utiliser de suppléments contenant de la curcumine chez les moins de 18 ans, les femmes enceintes et les nourrissons, car il considère démontré que empêche l’absorption correcte du fer, et que la substance et ses métaboliques sont transférés au bébé pendant la lactation.

Finalement, l’OCU conseille de ne pas abuser des superalimentscar, dans de nombreux cas, ce sont des plantes qui n’appartiennent pas au cycle alimentaire normal de l’homme et qu’elles sont naturelles ne signifie pas qu’elles sont inoffensives. Vous ne pouvez pas consommer la quantité souhaitée.