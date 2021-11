Meg Ryan, Addison Rae et d’autres font tourner les têtes au gala amfAR étoilé

Les stars ont assisté au gala amfAR 2021 à Los Angeles au Pacific Design Center de West Hollywood, en Californie. le 4 novembre et éblouis par toute leur fabuleuse mode.

Jenna Dewan, par exemple, portait une robe noire et blanche de Zuhair Murad, et Camila mendès portait une robe Rodarte violette. Bébé Rexha a également enfilé un design Moschino, et Addison rae portait une pièce Versace.

Ils n’étaient pas les seules célébrités à fouler le tapis rouge. Paris jackson, Meg Ryan, lori harvey, Lana Condor, Anitta, mile Jovovich, Kathy Hilton, Garcelle Beauvais, Bobby berk, Emily Hampshire, Violette Chachki, Émile Hirsch, Alessandra Ambrosio, Christine Chiu, Evan Ross, Diplo et Une république figuraient également parmi les grands noms de l’événement de la cravate noire. En outre, Madone designer présenté Jeremy Scott avec le Prix du Courage pour son engagement envers l’amfAR et la lutte contre le sida.

Le gala amfAR Los Angeles collecte des fonds pour l’amfAR, la Fondation pour la recherche sur le sida, et a collecté plus de 15 millions de dollars pour les programmes de recherche vitaux de l’organisation au fil des ans, selon son site Web.