Meg Ryan étourdit dans une robe à fleurs sexy lors d’une rare apparition sur le tapis rouge

Vous avez un courrier — et c’est une mise à jour que vous ne voudrez pas manquer !

Le samedi sept. 25, Meg Ryan fait une rare apparition publique après avoir gardé un profil relativement bas au fil des ans. Alors, qu’est-ce qui a inspiré la star bien-aimée de la comédie romantique à revenir sous les projecteurs, même pour une seule nuit ?

L’actrice de When Harry Met Sally a assisté au gala d’ouverture de l’Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles. Et personne ne s’attendait à moins de la vedette, mais Meg avait l’air chic et élégante sans effort sur le tapis rouge, vêtue d’une robe longue d’Ulyana Sergeenko.

Le design, qui comportait un joli imprimé floral lavande, avait une silhouette fluide, une encolure carrée et une fente jusqu’aux genoux. Mais ne vous laissez pas tromper par le style apparemment innocent, car la robe avait un dos ouvert grésillant.

L’actrice de Sleepless in Seattle a associé sa robe à des talons compensés noirs et à des bijoux délicats. Quant au glamour de Meg ? Elle était magnifique avec sa coiffure en vague lâche et son rouge à lèvres rose vif.