Mega Box Office de Spider-Man, « Being the Ricardos » d’Aaron Sorkin et classement du meilleur film

De plus, une conversation avec le réalisateur de « Red Rocket » Sean Baker

Sean et Amanda ont remporté le succès retentissant au box-office de Spider-Man : No Way Home (1:00). Ensuite, ils reviennent à la course aux Oscars car cette semaine voit la sortie de certains prétendants sérieux, dont Being the Ricardos d’Aaron Sorkin et Nightmare Alley de Guillermo Del Toro (12h00). Ensuite, Sean s’entretient avec Sean Baker, réalisateur et co-scénariste de Red Rocket (1:00:00).

Hôtes : Sean Fennessey et Amanda Dobbins

Invité : Sean Baker

Producteur : Bobby Wagner

