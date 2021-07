Mega Debut: Paytm prêt pour une méga IPO de Rs 16 600 crore

Paytm a déclaré qu’il s’agissait actuellement d’une société détenue et contrôlée par des étrangers et qu’elle continuerait de l’être après l’introduction en bourse conformément à la politique consolidée en matière d’IDE et aux règles de change et serait soumise aux lois indiennes sur les investissements étrangers.

La société de paiement numérique Paytm, qui a déposé vendredi son projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour une offre globale de Rs 16 600 crore via une offre publique initiale, verrait la plupart de ses grands ainsi que des bailleurs de fonds de premier plan comme SoftBank, Ratan Tata, Berkshire Hathway Holdings de Warren Buffet, Saif Partners (maintenant Elevation Capital), Ant Group, Alibaba, etc., vendant une partie de leurs actions.

L’introduction en bourse, qui serait la plus importante depuis l’émission de 2010 par l’entreprise publique Coal India, verrait la société lever 8 300 crores de roupies grâce à de nouvelles actions et 8 300 crores de roupies supplémentaires par le biais d’une offre à la vente.

Les grands investisseurs de Paytm sont les chinois Alibaba et Ant Financial, qui détiennent une participation combinée de 36,8%, suivis de SoftBank Vision Fund, qui détient 19,6%. Saif Partners détient 17,2%, selon le dossier. Les documents indiquent que le fondateur Vijay Shekhar Sharma envisage également de vendre une partie de la participation de 14,6% qu’il détient.

Le président émérite du groupe Tata, Ratan Tata, détient 75 000 actions via RNT Associates dans la société, ce qui se traduit par une participation d’environ 0,5%.

Paytm a déclaré qu’il s’agissait actuellement d’une société détenue et contrôlée par des étrangers et qu’elle continuerait de l’être après l’introduction en bourse conformément à la politique consolidée en matière d’IDE et aux règles de change et serait soumise aux lois indiennes sur les investissements étrangers.

La start-up fintech basée à Noida a déclaré qu’elle conservait la possibilité d’entreprendre un placement pré-IPO pour augmenter jusqu’à Rs 2 000 crore sous réserve des approbations pertinentes. Si le placement pré-IPO est terminé, la taille de la nouvelle émission sera réduite dans cette mesure. Ceux qui investissent dans le cycle pré-IPO ne seraient pas autorisés à vendre leurs actions pendant un an.

Paytm a l’intention de déployer environ 4 300 crores de roupies provenant du produit de l’introduction en bourse pour financer l’acquisition de clients, une clé pour accroître la part de marché, étendre son réseau de marchands et s’appuyer sur ses capacités technologiques. Environ Rs 2 000 crore seront utilisés pour investir dans de nouvelles initiatives commerciales et des acquisitions d’encre, des partenariats stratégiques.

Actuellement, la deuxième start-up évaluée après Byju à 16 milliards de dollars, le bouquet de services de Paytm a atteint 333 millions de consommateurs et approvisionnait 21 millions de commerçants au 31 mars 2021. Les analystes de Bernstein pensent que la prochaine étape de la croissance de Paytm sera menée par le segment des services financiers, en particulier la fourniture de produits technologiques de crédit transparents aux consommateurs et aux commerçants. Ils estiment que la base de revenus de Paytm doublera pour atteindre près d’un milliard de dollars d’ici l’exercice 23, les revenus non liés aux paiements contribuant à environ 33%, menés par la technologie du crédit.

Avec une discipline financière accrue et des investissements stratégiques ciblés, Paytm est en passe d’atteindre l’équilibre dans 12 à 18 mois, ont déclaré les analystes de la société dans un rapport publié fin mai.

Selon RedSeer, Paytm est la plus grande plate-forme de paiement en Inde avec une GMV (valeur brute des marchandises) de Rs 4 033 milliards en FY21. On estime que la société détient une part de marché globale du volume des transactions de paiement de près de 40 % et une part de marché des transactions de paiement par portefeuille de 65 à 70 % en Inde à partir de l’exercice 21.

Les revenus d’exploitation de Paytm ont baissé à 2 802,41 crores de roupies sur une base consolidée au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021, contre 3 280,84 crores de roupies au cours de l’exercice 20, selon le rapport annuel de la société publié plus tôt. L’entreprise, cependant, a réussi à réduire ses pertes totales à 1 701,01 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 2 942,36 crores de Rs l’année précédente, tout en contrôlant ses coûts. Les dépenses totales ont diminué à 4 782,95 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 6 138,23 crores de Rs au cours de l’exercice 20. La société a enregistré une perte nette au cours des trois dernières années et s’attend à ce que cela se poursuive dans un avenir prévisible.

La société a déclaré qu’elle avait proposé d’accorder un prêt d’environ Rs 492 crore sous la forme d’obligations convertibles en option à VSS Holdings, détenue à 100 % par son fondateur Vijay Shekhar Sharma.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.