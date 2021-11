Mega Drive Brawler Paprium va changer après le succès de Kickstarter

Rappelles toi Paprium? Nous avons couvert l’annonce de ce combattant à défilement latéral Mega Drive / Genesis il y a quelques années. Créé par l’équipe derrière Jetée solaire, il était destiné à pousser la console 16 bits à ses limites absolues en utilisant une technologie spéciale intégrée à la cartouche. De nombreuses personnes ont promis leur argent sur la base de ce seul argumentaire, mais c’était en 2017, et au moment de la rédaction, de nombreuses personnes qui ont remis leur argent attendent toujours leur copie (nous y compris).

Nous avons documenté le développement troublé de Paprium à quelques reprises sur ce même site, mais les choses ont pris une tournure étrange l’année dernière lorsque, apparemment à l’improviste, le jeu était terminé et a commencé (très lentement) à se répandre chez ceux qui avaient l’a soutenu – puis même ce processus s’est arrêté.

WaterMelon Games a depuis déclaré qu’il a eu des problèmes pour obtenir les fonds qui lui ont été versés via PayPal (bien qu’il n’ait pas expliqué exactement pourquoi c’est le cas) et que l’achèvement du développement de Paprium a laissé l’entreprise gravement endettée. Une nouvelle campagne Kickstarter est considérée comme un moyen d’amener le jeu à un public plus large via des systèmes modernes et un moyen d’obtenir les fonds nécessaires pour honorer les commandes prises pour la version Mega Drive il y a quelques années.

PAPRIUM ARRIVE À CHANGER !!!

Merci à tous et helllllloooo @NintendoEurope @NintendoAmerica @NintendoUK pic.twitter.com/sLenJadtnw— Pastèque (@watermelongames) 2 novembre 2021

Étonnamment, le Paprium Kickstarter a levé plus de 325 000 £ (443 000 $) jusqu’à présent, dépassant son objectif initial de 220 061 £ (299 999 $). Cela signifie que le jeu arrivera sur Switch, et certains des autres objectifs étendus incluent une version Game Gear de la taille d’une pinte et un port Dreamcast. Selon WaterMelon, ceux qui attendent toujours l’édition Mega Drive finiront par obtenir leurs exemplaires en raison du succès de cette campagne – mais il semble encore qu’il reste encore un peu de temps à attendre, semble-t-il.

Faites-vous partie des personnes qui ont promis leur argent à cette campagne de financement participatif ? Ou peut-être êtes-vous comme nous et attendez-vous toujours le jeu Mega Drive que vous avez acheté en 2017 ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.