Mega Man X DiVE Datamine découvre des références à Nintendo Switch

Il semble qu’un autre jeu Mega Man soit en route vers la Nintendo Switch. C’est la version Android et iOS de la plate-forme d’action Rockman X Plongée, développé par Capcom Taiwan, et publié dans le monde entier sur les smartphones dans certaines régions plus tôt cette année.

Selon le site de fans de Mega Man, Rockman Corner, les dataminers ont découvert « une série de chaînes » dans le client du jeu suggérant un port Nintendo Switch de la plate-forme d’action Mega Man X Plongée pourrait être en route – avec des références à amiibo et ‘NS’ :

« w_KEY »: « NS_AMIIBO_NO_USE »,

« w_CHT »: « NS_AMIIBO_NO_USE »,

« w_JP »: « NS_AMIIBO_NO_USE »,

« w_ENG »: « NS_AMIIBO_NO_USE »,

« w_THA »: « NS_AMIIBO_NO_USE »

},

{

« w_KEY »: « NS_FILESYSTEM_NOT_SUPPORT »,

« w_CHT »: « NS_FILESYSTEM_NOT_SUPPORT »,

« w_JP »: « NS_FILESYSTEM_NOT_SUPPORT »,

« w_ENG »: « NS_FILESYSTEM_NOT_SUPPORT »,

« w_THA »: « NS_FILESYSTEM_NOT_SUPPORT »

},

{

« w_KEY »: « NS_RESOURCE_ONLY »,

« w_CHT »: « NS_RESOURCE_ONLY »,

« w_JP »: « NS_RESOURCE_ONLY »,

« w_ENG »: « NS_RESOURCE_ONLY »,

« w_THA »: « NS_RESOURCE_ONLY »

C’est apparemment de la même manière que le port PC et Steam de Mega Man X DiVE a été révélé. Quant à la référence à l’amiibo – il y a la mention spécifique qu’il n’a « aucune utilité », ce qui signifie vraisemblablement que ce jeu ne prendra pas en charge les chiffres NFC de Nintendo.

Gardez à l’esprit que rien n’est officiel – et pour autant que nous sachions, il peut s’agir de données restantes ou inutilisées. Si nous entendons des développements, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.