Méga tendances non évidentes

Une photo d’archive d’un travailleur assemblant des serveurs de données commerciaux pour le cloud computing dans une usine de fabrication Hewlett-Packard à Houston, aux États-Unis (.)

L’idée que nous devrions être tournés vers l’avenir est plus qu’un conseil philosophique pour un individu et vaut également pour les entreprises. Nous avons vu comment plusieurs entreprises n’étaient pas en mesure de prédire l’avenir de leurs activités et ont donc eu de nombreux problèmes lorsque le changement est arrivé. Rohit Bhargava, l’auteur de Non-Obvious Trends, parle dans le même esprit dans ce livre de la manière dont l’entreprise devrait être capable de prédire ces changements, sinon être l’agent de transformation, pour rester en affaires.

Ce n’est pas facile, car il faut comprendre ce que veut le client final et comment il s’adapte à ces nouveaux produits ou services. De plus, la technologie, qui est à la fois une bénédiction et un défi, doit être traitée avec délicatesse. On n’aurait jamais pensé qu’il est possible de passer des vacances sans aller à l’hôtel et c’est là que le concept de séjour chez l’habitant a fait son chemin. Nous savons tous que le commerce électronique a pris de l’ampleur, mais il ne s’agit pas seulement d’un accord entre l’individu et une plate-forme de commerce électronique, car le produit final est expédié par le fournisseur qui doit créer des structures pour maintenir son activité.

Bhargava, qui est l’auteur du rapport sur les tendances non évidentes depuis plus de 10 ans, parle de 10 méga tendances qui transformeront notre façon de travailler et de vivre. Il y a aussi des mises en garde partout qui indiquent ce à quoi nous devons faire attention. Par exemple, nous sommes tous plus conscients de l’environnement et ce qui semblait être une mode aujourd’hui est une véritable peur car nous voyons ce que les dommages écologiques peuvent faire à nos vies. La récente tragédie de Chamoli dans l’Uttarakhand ne fait que renforcer ce processus de réflexion car les gens sont plus conscients de la façon dont nous produisons et livrons des biens et des services. Par conséquent, la durabilité a pris de l’ampleur, car il existe une crainte palpable que les entreprises ou les produits qui polluent l’environnement n’affectent pas seulement les générations futures, mais aussi nous au cours de notre vie.

Les entreprises sont donc plus conscientes de la façon dont elles font des affaires que leurs clients sont plus exigeants.

Une autre méga tendance à laquelle nous pouvons nous associer est la «pléthore de données» qui sont désormais disponibles pour faire non seulement des analyses, mais qui ont également le potentiel de nous influencer. La récente controverse sur la façon dont les médias sociaux ont été suivis pour trouver nos préférences, qui ont ensuite été alimentées par les partis politiques, n’est pas seulement américaine mais est présente partout. La question est donc de savoir où s’arrête votre vie privée et comment contrôlons-nous l’utilisation abusive de ces données?

Fait intéressant, l’auteur souligne que le temps où nous avons laissé des commentaires sur les hôtels ou les restaurants ou même sur un trajet Uber est révolu. Tout comme la façon dont nous laissons notre point de vue derrière nous, le fournisseur du bien fait de même dans la mesure où une mauvaise conduite avec un opérateur de taxi à plusieurs reprises peut nous empêcher d’utiliser les services pour toujours. Nous avons déjà vu cela se produire pour quelque chose comme le transport aérien, où les compagnies aériennes empêchent les personnes qui se conduisent mal de voyager. La même chose peut se produire avec d’autres services, car la technologie transcende toutes les frontières. Par conséquent, alors que la technologie a facilité nos vies, nous devons savoir que nous sommes suivis à chaque instant et que de telles informations peuvent être utilisées à mauvais escient.

En fait, un point intéressant soulevé par l’auteur est que, puisque notre capacité d’attention diminue grâce à cette technologie new-age où nous recherchons une gratification immédiate, les médias exploitent la même chose en remplissant notre vision de ce que l’on appelle les dernières nouvelles qui peut ne pas avoir de sens, mais cela crée une dépendance afin que nous puissions voir la chaîne, générant ainsi des revenus publicitaires pour la chaîne. C’est quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier étant donné les développements récents dans l’espace médiatique en Inde.

Une autre méga tendance qui émerge est le concept de non-genre, qui s’éloigne des stéréotypes. Cela est en fait nécessaire car plusieurs produits conçus pour les hommes et les femmes doivent s’adapter et l’exemple le plus flagrant est celui des voitures, où la hauteur et l’espace pour les jambes n’ont pas vraiment retenu les femmes, car la cible est les hommes. Cela vaut également pour d’autres produits et services et cela change assez rapidement. Cela commence par la gamme de jouets pour enfants où les produits sont spécifiquement destinés aux garçons ou aux filles. Ici aussi, les mentalités changent parce que souvent les sexes font ce qu’on leur a traditionnellement demandé de faire.

Au niveau individuel aussi, il y a eu une croissance de l’individualisme où nous travaillons tous à projeter une identité qui se renforce sur les réseaux sociaux où nous sommes jugés. Cela influence la façon dont les gens nous voient et nous jugent. Par conséquent, même cette micro-tendance est importante lorsque les entreprises font leurs recherches qui entrent dans la planification future.

Bhargava nous renseigne également sur les attributs nécessaires pour repérer de telles tendances. Nous devons avoir un type d’état d’esprit particulier qui peut être développé si nous ne disposons pas des qualités nécessaires à l’élaboration de ce cadre. En tant que lecteur, vous pouvez vous poser ces questions. Êtes-vous attentif? Êtes vous curieux? Pouvez-vous être inconstant dans le sens de pouvoir passer à autre chose? Êtes-vous attentionné? Pouvez-vous créer de belles idées? Nous devons cultiver ces traits ou plutôt ces tendances dans notre façon de penser avant de pouvoir regarder à l’extérieur et réussir à saisir ce qui est nécessaire pour construire une idée d’entreprise réussie.

Madan Sabnavis est économiste en chef, CARE Ratings

Méga tendances non évidentes

Rohit Bhargava

Ideapress

Pp 258, Rs 599

