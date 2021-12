Megadeals, metaverse et extra-atmosphérique : testez vos connaissances technologiques avec le quiz d’actualités 2021 de .

Cette année a été un peu floue, combattant à travers les vagues de Delta et Omicron. Mais il y avait aussi d’autres nouvelles importantes. Et avant de dire au revoir à 2021, nous avons pensé qu’il serait amusant de tester vos connaissances de geek.

La plupart des questions du quiz ci-dessous sont dérivées de la liste . des histoires les plus lues de l’année. Ainsi, les lecteurs . robustes devraient bien s’en sortir. Et juste pour rendre les choses un peu plus amusantes, voici un tableau de bord sur lequel vous juger.

Uber Geek : 23 – 29 bonnes réponses (Un vrai maître Jedi)Super Geek : 16 — 22 bonnes réponses (La force est forte avec celle-ci !)Moyenne Geek : 11 – 15 bonnes réponses (Gardez le cap, et vous serez un jour un maître Jedi)Geek in Training : 6 à 10 bonnes réponses (Continuez à étudier jeune, Padawan !)Novice Nerd : 0 à 5 bonnes réponses (Informez-vous. Inscrivez-vous à la newsletter quotidienne de . ici !)

Fais le quiz sur ce lien, ou ci-dessous. Les réponses se trouvent au bas de cet article, mais n’oubliez pas de ne pas tricher en les regardant ou en consultant Internet ! Bonne chance.

Voir les réponses et les liens ci-dessous. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez écouter Taylor Soper et Todd Bishop de . participer au quiz sur le podcast ..

RÉPONSES:

Nommez le responsable de la technologie de Seattle qui a déclaré ceci : « Nous avons déterminé que l’imprévisibilité des prévisions des prix des maisons dépasse de loin ce que nous avions prévu… » Le PDG du groupe Zillow, Rich Barton, dans un communiqué de presse de novembre annonçant la fermeture de Zillow Offers, l’unité iBuying de la société. Laquelle de ces sociétés de la région de Seattle n’est pas devenue publique via une SPAC ou une société d’acquisition ad hoc en 2021 (possibilité de deux points) ? Remitly et Rad Power Bikes. Remitly est devenue publique par le biais d’un processus d’introduction en bourse plus traditionnel en septembre, tandis que Rad Power Bikes a levé plus de 300 millions de dollars en financement de capital-risque en deux rounds à succès. Sur qui Amazon a-t-il fait appel pour diriger son activité cloud Amazon Web Services en mars 2021 ? Adam Selipsky, l’ancien PDG de Tableau qui a précédemment occupé des postes de direction chez AWS pendant 11 ans. Laquelle de ces personnes n’a pas effectué de voyages suborbitaux sur la fusée Blue Origin de Jeff Bezos cette année ? Billie Eilish. (Wally Funk, un pionnier de l’aviation de 82 ans, participé au voyage de juillet avec Jeff Bezos. La star de Star Trek William Shatner a participé à la mission d’octobre à l’âge de 90 ans, devenir le plus vieil humain à s’aventurer dans l’espace. Et l’ancienne star du football et hôte de Good Morning America Michael Strahan a terminé un voyage Blue Origin en décembre.) L’idée du métaverse a gagné en popularité en 2021 avec Mark Zuckerberg de Facebook qui a pris le train en marche, vantant le concept de monde virtuel dans une lettre du fondateur fin octobre. Mais le concept remonte en réalité à trois décennies d’un roman de cet auteur de la région de Seattle ? Nommez l’auteur et le titre du livre où le terme métavers a été inventé ? Neal Stephenson, auteur de « Snow Crash ».Funko, le fabricant de produits de la culture pop basé à Everett, Wash., a joué un rôle dans le défilé annuel de Thanksgiving de Macy à New York avec un ballon de quel personnage d’une série populaire de Star Wars ? Grogu, également connu sous le nom de Baby Yoda.Dans l’une des plus importantes acquisitions de l’année, cette startup de technologie d’identité de la région de Seattle a été acquise par Okta pour 6,5 milliards de dollars. Auth0.Selon un rapport publié en octobre par le site d’emploi Hired, que gagne en moyenne chaque année le travailleur technologique de Seattle ? 158 000 $, en hausse de 4,6 % par rapport à l’an dernier et le deuxième salaire technologique moyen le plus élevé aux États-Unis derrière la Bay Area à 165 000 $. En plus de donner des milliards en 2021, le philanthrope MacKenzie Scott a également trouvé l’amour et a épousé Dan Jewett de Seattle. Quelle est la profession de Jewett ? Professeur de sciences. OceanGate Expeditions of Everett, Washington a envoyé un submersible pour explorer quelle célèbre épave, découvrant qu’il se détériore rapidement ? Le Titanic. Vrai ou faux : les employés d’Amazon dans un centre de distribution à Bessemer, en Alabama, ont remporté une victoire pour les syndicats lorsqu’ils ont voté avec succès pour rejoindre le syndicat des magasins de détail et de gros en avril ? Faux. Les travailleurs d’Amazon ont catégoriquement rejeté l’effort de syndicalisation, Même si le Le Conseil national des relations de travail a appelé en novembre à une nouvelle élection syndicale dans l’établissement. Nommez le constructeur automobile qui a pris une participation de 25 % dans Pure Watercraft, la société de Seattle qui est à l’avant-garde des moteurs hors-bord électriques pour les bateaux à moteur ? General Motors a investi dans Pure Watercraft en novembre, valorisant l’entreprise de 10 ans à 600 millions de dollars.Amazon a ajouté deux nouveaux principes de leadership cette année : s’efforcer d’être le meilleur employeur de la planète et le succès et l’échelle apportent une large responsabilité. Combien de principes de leadership total Amazon possède-t-il maintenant ? 16.La startup de messagerie texte de Seattle Zipwhip a été acquise par cette société de communication basée sur le cloud cet été pour 850 millions de dollars. Twilio.L’ancien cadre de Microsoft, Kurt DelBene, a été confirmé par le Sénat en tant que directeur informatique et secrétaire adjoint pour l’information et la technologie dans quelle agence fédérale ? Ministère des Anciens Combattants.Helion a levé 500 millions de dollars de financement en novembre, ce qui en fait l’une des nombreuses startups licornes de la région de Seattle. Quelle technologie prometteuse d’énergie propre Helion espère-t-elle fournir via son générateur Polaris ? L’énergie de fusion, une technologie qui pourrait produire une énergie illimitée et sans carbone.Les vétérans de la technologie de Seattle, Jennifer Wong et Peter Hamilton, ont annoncé leur intention d’ouvrir un musée pour présenter l’art lié à quelle technologie émergente qui faisait fureur en 2021 ? NFT, ou jetons non fongibles. TerraPower, soutenu par Bill Gates, a choisi quel État américain pour son réacteur nucléaire de prochaine génération ? Wyoming.OK, et maintenant un pour nos fidèles auditeurs du podcast . : Lequel de ces leaders N’EST PAS apparu sur le podcast . en 2021 : le PDG de Textio, Kieran Snyder ; le fondateur de Code.org, Hadi Partovi ; Jeff Wilke, ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer ; Représentante des États-Unis Suzan DelBene. La réponse est Kieran Snyder, même si nous aimerions l’avoir dans la série l’année prochaine ! (Consultez le podcast . ici, ou abonnez-vous partout où vous obtenez vos podcasts). Faites correspondre les startups du nord-ouest du Pacifique ci-dessous – qui ont toutes levé du capital-risque en 2021 – aux industries dans lesquelles elles opèrent (possibilité de huit points):Rec Room … VR communauté de jeu en ligne.Highspot ….. Logiciel d’entreprise pour améliorer les performances des commerciaux. Casque ….. Analyse de données pour l’industrie du cannabis. Evrnu ………. Une startup de la technologie textile. Karat ………. Plateforme d’entretien d’embauche technique.Syndio …….. Outils de science des données conçus pour résoudre l’équité salariale.Esper ………. Gestion des appareils IoT basés sur le cloud.Ozette ……… Plateforme d’IA pour la gestion des combinaisons de protéines.