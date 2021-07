Megadeth annonce la première sortie commerciale du concert “Unplugged In Boston”

Ce fut l’une des expériences de concert les plus uniques et les plus recherchées de MEGADETH fandom – une performance intime et réduite mettant en vedette Dave Mustaine et compagnie sur des guitares acoustiques dépouillant leurs hymnes de heavy metal de leurs éléments primitifs. Ces engagements spéciaux sont devenus l’étoffe de la légende au fil des ans et les enregistrements de ces performances ont été mis à disposition exclusivement via le MEGADETH fan club. Mais maintenant, le groupe s’est associé à un label indépendant basé à Los Angeles Cléopâtre Records rendre cette expérience ouverte à tous avec la toute première sortie commerciale de “Débranché à Boston”, un spectaculaire concert acoustique enregistré en 2001.

Venant juste dans la foulée de l’album élégamment agressif du groupe “Le monde a besoin d’un héros”, la setlist démarre avec l’un des meilleurs morceaux de cet album, le turbulent “Dread et l’esprit fugitif”, avant de se lancer dans une série d’anciens favoris dont plusieurs de l’album 1997 “Ecrits cryptiques” ainsi qu’un extrait de “La guerre sainte est la peine due”. Mais Moustaine et les gangs gardent le meilleur pour la fin, clôturant le spectacle avec un superbe un-deux de “Moto psychopathe”, “Héros”le single le mieux classé de et l’inoubliable “Symphonie de destruction”, MEGADETHLa percée grand public de ‘s qui parvient toujours à faire battre le sang du public ! En somme, c’est un concert extraordinaire qui MEGADETH les fans ne voudront pas manquer!

“Débranché à Boston” sera disponible sur numérique ainsi que sur CD et vinyle digipak dans une gamme d’options de couleurs au choix.

Liste des pistes :

01. L’effroi et l’esprit fugitif



02. Confiance



03. Temps : le début



04. Utilisez l’homme



05. La guerre sainte est la peine due



06. Presque honnête



07. Promesses



08. Louve



09. Moto Psycho



dix. Symphonie de destruction

Plus tôt cette semaine, Moustaine dit qu’il n’y a aucune chance de David Ellefson jamais rejoindre MEGADETH de nouveau.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

Le mois dernier, Moustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme “Le spectacle de Dave Mustaine” cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP. Il a depuis révélé qu’un bassiste mystère avait déjà réenregistré Ellefsonpour l’album, qui est provisoirement attendu avant la fin de l’année.

Ellefson a été licencié de MEGADETH fin mai, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter.

MEGADETH est actuellement programmé pour participer à “La tournée métal de l’année” avec AGNEAU DE DIEU, commençant le 20 août à Austin.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.

