Megadeth arrive à Wax Blockchain

MEGADETH viendra au La cire blockchain. Il y aura deux packs de cartes craftables NFT exclusifs disponibles, un pack All Access, avec seulement 1 500 disponibles, et un pack d’admission générale, avec seulement 2 500 disponibles.

Basé sur des œuvres d’art des 20 dernières années et plus de la Cyber ​​armée et repensé pour le La cire blockchain, le MEGADETH Les NFT de la série 1 ouvrent une toute nouvelle étape pour MEGADETH objets de collection. Les deux packs seront mis en vente au grand public le vendredi 27 août à 10 h 00 HAP et seront disponibles à l’achat pendant seulement 72 heures, ou jusqu’à épuisement des stocks.

Les packs de cartes seront livrés une fois la transaction terminée et pourront être ouverts à partir du lundi 30 août à 12 h 00 HAP. Cyber ​​armée les membres auront un accès exclusif en prévente à un nombre limité de packs de cartes All Access et General Admission disponibles à partir du 26 août à 12 h 00 HAP. Une carte de crédit ou Pay Pal et un La cire portefeuille sera requis pour tous les achats. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Pack All Access (125 $) : avec seulement 1 500 vendus, le pack de cartes NFT All Access comprend des ensembles complets de 10 cartes de collection à fabriquer, un ensemble de quatre cartes à fabriquer rares, une carte NFT de collection à fabriquer Défi et un défi de collectionneur physique commémoratif exclusif Pièce qui ne sera frappée qu’une seule fois.

Pack d’admission générale (10 $): Seuls 2500 du pack de cartes d’admission générale seront disponibles et comprend cinq cartes préfabriquées.



MEGADETH arrive dans la blockchain WAX, offrant deux packs de cartes NFT exclusifs à fabriquer ici : https://megadeth.io • Pack All Access (seulement 1 500 disponibles)



• Pack d’admission générale (seulement 2 500 disponibles) Basés sur des illustrations des 20 dernières années et plus de la Cyber ​​Army et repensés pour la Wax Blockchain, les NFT Megadeth Series 1 ouvrent une toute nouvelle étape pour les objets de collection Megadeth. Les deux packs seront mis en vente au grand public le vendredi 27 août à 10 h 00 PT et seront disponibles à l’achat pendant seulement 72 heures, ou jusqu’à épuisement des stocks. Les membres de la Cyber ​​Army bénéficieront d’un accès exclusif en prévente à un nombre limité de packs de cartes All Access et General Admission disponibles à partir du 26 août à 12 h 00 PT. Publié par Megadeth le mardi 24 août 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).