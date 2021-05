Megadeth Bassist lance un podcast vidéo “ Backstage With David Ellefson ”

MEGADETH bassiste David Ellefson a lancé un tout nouveau podcast vidéo à la demande appelé “Dans les coulisses avec David Ellefson” au Réseaux mondiaux Star.

Le podcast vidéo, qui a été créé avec la légendaire animatrice de l’émission de radio matinale de Phoenix, en Arizona Dave “Le maire” Pratt, comportera à la fois une production audio et vidéo à quatre caméras et chaque épisode sera disponible sur demande. Hébergé par Ellefson lui-même, les premiers épisodes comprennent Frank Bello (ANTHRAX, ALTITUDES ET ATTITUDE), Joey Vera (SAINT ARMORÉ, Destin miséricordieux) et Ellefsonest l’ancien “Rouille en paix” bass tech devenu auteur-chiropraticien Dr Randall Kertz DC, dont le livre “Le guide du bassiste sur la gestion des blessures, la prévention et une meilleure santé” est devenu une référence dans l’industrie pour les remèdes médicaux pour les musiciens.

Dit Ellefson: “Dave [Pratt] et je me connais depuis plus de trois décennies car lui et moi avons fait de nombreuses interviews à l’antenne à KUPD au cours des années. Il est vraiment le maire de tout ce qui concerne la radio ici à Phoenix, en Arizona, donc je suis honoré d’avoir un média à la maison ici avec lui. “

États Pratt: “En tant que personnalité de la radio rock de longue date, j’ai fièrement partagé de nombreuses années de succès avec mon ami David Ellefson. Il convient qu’il fonde Ellefson Coffee Co. car l’icône du métal est une énergie pure en tant que musicien et entrepreneur à plusieurs niveaux. Maintenant, vous obtenez un laissez-passer dans les coulisses Davidcercle intime à travers un podcast vidéo pro mondial. Bienvenue à ‘Dans les coulisses avec David Ellefson’ au Réseaux mondiaux Star! “

Ellefson ajoute: “Je souhaite que ce podcast serve de plate-forme pour des conversations amusantes et engageantes entre amis et collègues sur une myriade de sujets, à la fois dans et hors de la musique. Rien n’est interdit et je suis impatient de voir où les invités et les sujets prendront la conversation. “

Ellefson était dans MEGADETH de la création du groupe en 1983 à 2002, lorsque le groupe s’est brièvement séparé parce que l’homme principal Dave Mustaine a subi de graves lésions nerveuses qui l’ont empêché de jouer.

Mustaine réformé MEGADETH Il y a 17 ans. À l’origine pour enregistrer un album solo, Mustaine fait appel à des musiciens de studio pour jouer sur ce qui est finalement devenu MEGADETH2004 “Le système a échoué” album de retour, recrutant par la suite d’anciens TERRE GELÉE bassiste James MacDonough prendre Ellefesonplace pour le cycle de tournée de l’album.

En 2004, Ellefson a déposé une plainte de 18,5 millions de dollars contre Mustaine, alléguant que le leader de la scène l’avait manqué sur les bénéfices et s’était retiré d’un accord pour tourner Megadeth Inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).