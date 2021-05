Megadeth commente la fuite de vidéos “ embarrassantes ” de David Ellefson: “ Nous surveillons de près les développements ”

MEGADETH a commenté les spéculations concernant le bassiste David Ellefsonl’implication intime de la communication avec une femme autre que son épouse.

Au cours du week-end, des messages sexuellement teintés et des séquences vidéo impliquant le musicien de 56 ans ont été divulgués sur Twitter. Plus tôt aujourd’hui, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram nier tout bavardage sur les réseaux sociaux selon lequel il a «toiletté» un fan mineur.

Lundi soir, MEGADETH a publié la déclaration suivante: “Nous sommes au courant des déclarations récentes concernant David Ellefson, et surveille de près les développements.

“En ce qui concerne la créativité et les affaires, nous nous connaissons tous. Cependant, il y a clairement des aspects de Davidla vie privée qu’il a gardée pour lui.

«Au fur et à mesure que cette situation se déroule, il est important que toutes les voix soient entendues clairement et respectueusement. Nous attendons avec impatience que la vérité se révèle.

Dans sa déclaration plus tôt dans la journée, Ellefson a écrit: “Comme vous le savez peut-être ou non, certaines conversations et interactions privées et personnelles ont fait surface en ligne, diffusées à mauvais escient par un tiers qui n’était pas autorisé à les avoir ou à les partager. Bien que certainement embarrassant, je tiens à aborder la question comme ouvertement et honnêtement que possible. “

«Bien que ce ne soit pas quelque chose dont je suis fier, ce sont des interactions privées entre adultes qui ont été sorties de leur contexte et manipulées pour nuire au maximum à ma réputation, à ma carrière et à ma famille», a-t-il poursuivi. “L’autre partie impliquée a fait une déclaration que vous pouvez voir ci-dessous. Je la remercie de l’avoir fait et j’espère que cela clarifiera que la situation n’était pas du tout telle que présentée.”

EllefsonLa déclaration de la femme était accompagnée d’une capture d’écran d’une publication sur les réseaux sociaux de la femme impliquée, qui a nié toute suggestion selon laquelle elle était mineure à l’époque. La femme a également révélé qu’elle avait enregistré les moments intimes et les avait partagés avec un ami sans Ellefsonla permission de lui, se qualifiant de «naïve» de le faire et affirmant que le contact entre elle et le musicien était «entièrement consensuel et en ligne».

“Oui, ces appels vidéo ont bien eu lieu, mais c’est moi qui les ai lancés et je n’ai jamais été mineur, j’ai toujours été un adulte consentant. Rien d’inapproprié ne s’est jamais produit auparavant. Tout était consensuel, je ne suis pas une victime et je n’ont pas été le moins du monde soignées car c’est moi qui l’ai initiée », a déclaré la femme.

David, devenu pasteur luthérien il y a près de dix ans, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils seraient sortis ensemble pendant six ans après s’être réunis en 1988. Après deux jours de fiançailles, ils se sont mariés le 2 avril 1994. Ils ont deux enfants, Alexandre romain (25) et Athéna Grace (22).



