Megadeth confirmée pour l’événement Knotfest Iowa de Slipknot en septembre

Megadeth ont été confirmés pour se produire au prochain festival d’une journée de Slipknot, Knotfest Iowa 2021.

Prévu pour avoir lieu au National Balloon Classic Field à Indianola, IA le 25 septembre, l’événement verra également Slipknot en tête d’affiche.

Des artistes comme Faith No More et Lamb Of God se produiront également au Knotfest Iowa 2021, tandis que $ uicide Boy $, Gojira, Trivium, Tech N9ne, Knocked Loose, Turnstile, Gatecreeper et Vended sont tous inclus dans la facture.

Les billets pour le Knotfest Iowa 2021 sont disponibles en pré-vente dès maintenant pour les abonnés de Knotfest.com, la vente générale devant débuter à 10 h (heure du Pacifique) le 4 juin. site officiel pour des nouvelles sur les billets et plus d’informations sur Knotfest.

“Un spectacle à domicile est toujours insensé, mais un spectacle à domicile” Knotfest “sera à un tout autre niveau”, a déclaré Shawn “Clown” Crahan de Slipknot dans un communiqué. “Préparer. A bientôt pour la nouvelle réalité. Reste (sic). »

Slipknot est actuellement de retour en studio pour travailler sur de la nouvelle musique, avec le groupe prêt à suivre leur album 2019 We Are Not Your Kind.

S’exprimant la semaine dernière, Crahan a déclaré que Slipknot était en train de «faire de la musique de Dieu» à Los Angeles.

“Donc, nous sommes à LA C’est à peu près tout ce que je peux dire”, a déclaré Clown. «Et nous faisons de la musique de Dieu, et nous nous amusons. Et c’est génial d’être avec tout le monde, et tout le monde est de la meilleure humeur que j’aie jamais vue. C’est très amusant d’être avec le groupe; c’est très amusant de ne pas être stressé ou anxieux, et de faire ce que nous faisons, car nous le faisons depuis 20 ans. Et les gens se disent enfin: «Fais ce que tu veux». Et c’est inhabituel pour nous, car c’est généralement moi qui dis: ‘Non. C’est ce que nous allons faire, que cela vous plaise ou non. Alors maintenant, c’est juste, comme: «Fais ce que tu veux». Et, mec, quelle chose agréable à recevoir après toutes ces années. C’est une belle chose.

«Nous recherchons nos âmes, donc nous croyons que vous allez l’adorer parce que nous l’aimons, je suppose», a-t-il déclaré en référence au nouveau matériel. “C’est différent. Mais je vais vous dire: je n’ai jamais entendu [frontman] Corey Taylor comme ça en ce moment – je ne l’ai juste jamais entendu comme ça. Je sens que la boucle est bouclée. ”