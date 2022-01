Megadeth et Lamb Of God annoncent la deuxième étape de « The Metal Tour Of The Year » avec Trivium et In Flames

Après l’énorme succès de leur tournée américaine en co-tête d’affiche en 2021, les titans du métal MEGADETH et AGNEAU DE DIEU ont annoncé aujourd’hui la deuxième édition américaine de leur bien nommé « La tournée métal de l’année ». Des invités spéciaux se joindront à eux TRIVIUM et EN FEU. Billets pour la deuxième étape de « La tournée métal de l’année », produit par Pays vivant, sera mis en vente générale à 10 h, heure locale, le vendredi 14 janvier sur MetalTourOfTheYear.com.

« La tournée métal de l’année » a été initialement annoncé et prévu pour 2020 mais a été interrompu par la pandémie. Les fans ont attendu patiemment le retour de la tournée et à l’été 2021, leur souhait a été exaucé. « La tournée métal de l’année » a été l’une des premières tournées nationales d’amphithéâtre à prendre la route en 2021 et a vu des co-headliners MEGADETH et AGNEAU DE DIEU a visité 29 villes en Amérique du Nord avec des invités spéciaux TRIVIUM et LA HAINE RACE, qui est intervenu pour remplacer EN FEU qui n’a pas pu participer à la tournée en raison de restrictions de voyage. La tournée a été très bien accueillie, à la hauteur de son nom et a joué devant un énorme 172 000 fans de métal.

S’exprimant sur le succès de la première étape de la tournée et son enthousiasme à reprendre la route en 2022, MEGADETHle leader et leader de Dave Mustaine dit: « « La tournée métal de l’année » est exactement ce à quoi cela ressemble – une nuit de certains des meilleurs groupes de heavy metal au monde – en direct et fort. Quiconque est venu à un spectacle l’année dernière sait ce que je veux dire, seulement celui-ci sera encore meilleur. Ne manquez pas. »

Randy Blythe, leader inimitable de AGNEAU DE DIEU, ajoute : « C’était super de prendre la route pour une tournée incroyable l’été dernier avec MEGADETH, TRIVIUM et LA HAINE RACE alors on s’est dit qu’on recommencerait ! Nous sommes impatients de découvrir de nouvelles villes avec MEGADETH, TRIVIUM et EN FEU, que nous sommes heureux d’avoir pour l’étape 2 ! »

TRIVIUM‘s Matthieu Heafy ajoute : « « La tournée métal de l’année » était l’une des tournées Metal les plus fortes et les plus incroyables depuis des lustres – son homonyme n’est que précis. Comment suivez-vous cela? En le renouvelant — encore plus gros, encore mieux, et en le faisant jouer partout où il n’a pas joué au match aller. « La tournée métal de l’année » – faisons cela. «

Avec EN FEU chanteuse Anders Fridén déclarant : « Nous sommes ravis de pouvoir enfin rejoindre nos chers amis dans MEGADETH, AGNEAU DE DIEU et TRIVIUM sur cette année « Tour métal de l’année »! Nous avons hâte de reprendre la route en Amérique et de vous retrouver tous. Ne manquez pas cette tournée, c’est un mastodonte. »

Produit par Pays vivant, la deuxième étape de ce trek épique du métal débutera le samedi 9 avril à Las Vegas, Nevada et touchera 21 autres villes avant de se terminer à Allentown, Pennsylvanie, le dimanche 15 mai. Itinéraire complet de la tournée ci-dessous.

La visite fera partie de Pays vivantL’initiative Live Stubs qui fournit des talons de billets NFT numériques à collectionner aux détenteurs de billets. Réinventer les talons de billets en tant que NFT numériques à collectionner, Pays vivantLes Live Stubs refléteront la section, la rangée et le siège uniques de chaque billet acheté, permettant aux fans de collecter à nouveau les talons de billets – cette fois avec plus de capacités. Les Live Stubs seront automatiquement inclus avec les billets sur certains Pays vivant spectacles en Amérique du Nord. Les fans pourront voir, partager, offrir, échanger et revendre leurs talons en direct sur Livenation.com. Ce sont des objets de collection et ne remplaceront pas les billets numériques nécessaires pour entrer physiquement dans le spectacle.

Les billets et packages VIP pour tous les artistes seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 14 janvier 2022 à 10 h, heure locale via MetalTourOfTheYear.com.

Des dates de tournée:

09 avril – Las Vegas, NV – Michelob Ultra Arena



10 avril – Tucson, AZ – Tucson Arena



12 avril – Colorado Springs, CO – Broadmoor World Arena



14 avril – Corpus Christi, Texas – American Bank Center



15 avril – Lafayette, LA – Cajundome



16 avril – Brandon, MS – Amphithéâtre de Brandon



19 avril – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena



21 avril – Fort Wayne, IN – Allen County War Memorial oliseum



22 avril – Green Bay, WI – Centre de Resch



24 avril – Sioux Falls, SD – Denny Sanford PREMIER Center



26 avril – Omaha, NE – Baxter Arena



27 avril – Cedar Rapids, IA – Alliant Energy PowerHouse



29 avril – Kansas City, MO – T-Mobile Center



30 avril – Tulsa, OK – Centre BOK* No Trivium



03 mai – North Charleston, Caroline du Sud – North Charleston Coliseum



04 mai – Greenville, SC – Bon Secours Wellness Arena



06 mai – Nashville, TN – Bridgestone Arena



07 mai – Peoria, IL – Peoria Civic Center



09 mai – Pittsburgh, PA – Petersen Events Center



10 mai – Rochester, NY – Blue Cross Arena



12 mai – Portland, ME – Cross Insurance Arena



13 mai – Uncasville, CT – Mohegan Arena



15 mai – Allentown, PA – Centre PPL