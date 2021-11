Megadeth + Lamb Of God ‘The Metal Tour Of The Year’ a vendu en moyenne plus de 7 000 billets par nuit

Selon Pollstar, l’été dernier « La tournée métal de l’année » – avec MEGADETH, AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et LA HAINE RACE — vendu 171 365 billets sur 24 concerts entre le 20 août et le 28 septembre, soit une moyenne de plus de 7 000 billets par soir. La tournée, qui a rapporté un peu moins de 8 millions de dollars, s’est déroulée principalement dans des amphithéâtres, notamment FivePoint Amphitheatre à Irvine, Californie, où plus de 10 000 billets ont été vendus, et Soaring Eagle Amphitheatre à Mount Pleasant, Michigan, où les quatre groupes joué à plus de 11 000 fans.

Initialement prévu pour ouvrir la tournée était EN FEU, mais le groupe s’est finalement retiré du trek en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

La jambe canadienne de « La tournée métal de l’année » — composé de spectacles à Toronto, Laval et Québec — a été reporté au printemps 2022 en raison de restrictions dans la province de Québec et de problèmes logistiques internationaux.

« La tournée métal de l’année » marqué MEGADETHpremière série de spectacles en Amérique du Nord depuis 2017. C’était aussi MEGADETHpremière tournée avec le bassiste James Lo Menzo en près de 12 ans.

Chaque chanson dans MEGADETHl’ensemble d’une heure de — comportant un mur de Maréchal amplis et écrans LED à travers la scène et les tambours perchés au-dessus d’une colonne montante de tambour surélevée – était accompagné de vidéos défilantes présentant des images devenues familières aux fans du groupe – extraterrestres, guerre, apocalypse et Vic Rattlehead, la mascotte emblématique du groupe.

En septembre dernier, AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe Raconté Presse d’Asbury Park À propos « La tournée métal de l’année »: « La réalité, c’est qu’il a été très complexe, très impliqué, de mettre cette chose sur la route. Et il y a eu une communication constante entre la direction et les sites et les agents de réservation et les équipes de route non seulement de notre groupe, pas seulement des groupes qui sont sur cette tournée, mais de tous les autres groupes qui essaient tous de partir en tournée en même temps.

« Donc, il y a beaucoup de morceaux en mouvement. Et les gens se demandent : « Pourquoi n’avez-vous joué aucune de ces dates ? » et c’est du genre : « Eh bien, devinez quoi : tout le monde part en tournée en même temps. Tout le monde essaie de trouver des dates. Tout est un acte de jonglage et c’est constamment une cible en mouvement. « »

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).