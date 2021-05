Megadeth, Lamb Of God, Trivium + In Flames: les dates reprogrammées pour le “ Metal Tour of the Year ” sont annoncées

MEGADETH et AGNEAU DE DIEU ont annoncé les dates reportées pour “La tournée métal de l’année”. Comme prévu précédemment, vous rejoindrez des invités spéciaux TRIVIUM et EN FEU, annonçant le retour tant attendu sur scène de ces groupes, tout aussi enthousiasmés par ces spectacles historiques et incontournables que les fans.

Produit par Nation vivante, la tournée épique reprogrammée débutera le vendredi 20 août à Austin, au Texas, et frappera 26 autres villes avant de se terminer à Québec, Québec, Canada, le samedi 2 octobre.

Tous les billets déjà achetés pour l’une des dates reportées ci-dessous seront valides pour la nouvelle date. Pour toute date annulée, les remboursements seront automatiquement traités à votre point d’achat.

Les billets et les forfaits VIP pour tous les artistes seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 7 mai à 10 h, heure locale, sur LiveNation.com.

MEGADETH, alimenté par Dave MustaineLe retour triomphant sur scène après son diagnostic et sa guérison du cancer de la gorge, entamera enfin sa première tournée nord-américaine depuis 2017.

S’exprimant sur l’annonce tant attendue de la reprise de la course, Mustaine dit: “Pouvez-vous entendre ce bruit des armées en marche – de la destruction à l’horizon? C’est cette tournée, qui vient pour vous. Nous avons hâte de retourner sur scène et je vous promets que vous ne voulez PAS manquer ces spectacles. Vous vous ne saurez pas ce qui vous a frappé! “

AGNEAU DE DIEU a poursuivi la sortie de son album éponyme écrasant, “Agneau de Dieu”, qui était l’un des albums de métal les plus vendus de 2020. Le groupe cherche maintenant à emmener le spectacle sur la route alors qu’il revient sur scène pour la première fois depuis la sortie du disque. Frontman Randy Blythe déclare: “Cela fait bien trop longtemps que nous ne nous sommes pas réunis pour faire notre truc. Par” nous “, je veux dire les groupes, l’équipe de la route, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de camion, le personnel local, les vendeurs, le public, les préposés au parking, les concierges effrayants – toute la fichue enchilada. NOUS TOUS. ENSEMBLE. Tout le monde a attendu, mais le moment est venu de reconstituer le puzzle. Honnêtement, je ne pense pas avoir été plus prêt à prendre la route avec AGNEAU DE DIEU. A bientôt dans quelques mois avec MEGADETH, TRIVIUM et EN FEU. Plus d’un an sans musique live? Ces émissions vont être folles … “

TRIVIUMde Matt Heafy ajoute: “‘La tournée métal de l’année’ ne pouvait être arrêté par rien. Cela se passe toujours, et nous avons hâte de ramener des spectacles avec cette tournée monumentale. Nous sommes prêts. Es-tu?”

EN FEU chanteur Anders Fridén a déclaré: “Je ne peux pas vraiment décrire à quel point c’est bon de parler vraiment de partir en tournée, et encore moins ‘La tournée métal de l’année’. Cette configuration est attendue depuis longtemps et nous sommes impatients de la concrétiser. “

“La tournée métal de l’année” Rendez-vous:

20 août – Austin, Texas @ Germania Insurance Amphitheatre



21 août – Irving, Texas @ The Pavilion at Toyota Music Factory



22 août – Woodlands, Texas @ The Cynthia Woods Mitchell Pavilion présenté par Huntsman



24 août – El Paso, Texas @ Don Haskins Center



25 août – Albuquerque, NM @ Isleta Amphitheatre



27 août – Denver, Colorado @ Ball Arena



29 août – Phoenix, AZ @ Arizona Federal Theatre



31 août – Reno, NV @ Reno Events Center



01 septembre – Irvine, Californie @ FivePoint Amphitheatre



02 septembre – Concord, CA @ Concord Pavilion



04 septembre – Portland, OR @ Moda Center



05 septembre – Auburn, WA @ White River Amphitheatre



09 septembre – Tinley Park, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre – Chicago



11 septembre – Danville, VA @ Blue Ridge Festival *



12 septembre – Wantagh, NY @ Northwell Health au Jones Beach Theatre



13 septembre – Boston, MA @ Leader Bank Pavilion



15 septembre – Camden, NJ @ Pavillon BB&T



16 septembre – Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center



18 septembre – Noblesville, IN @ Ruoff Music Center



19 septembre – Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre



20 septembre – Cincinnati, OH @ Pavillon PNC



22 septembre – Rogers, AR @ Walmart AMP



24 septembre – Mount Pleasant, MI @ Soaring Eagle Casino Amphitheatre



26 septembre – Saint-Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre – Saint-Louis



28 septembre – Minneapolis, MN @ Armory



30 septembre – Toronto, ON @ Budweiser Stage



01 octobre – Laval, QC @ Place Bell



02 octobre – Québec, QC @ Centre Vidéotron

* Date du festival avec les quatre groupes.