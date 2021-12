Megadeth lance sa propre crypto-monnaie

MEGADETH a lancé sa crypto-monnaie officielle, $ MEGA. En achetant, en détenant et en effectuant des transactions avec $MEGA, MEGADETH les fans auront accès à des exclusivités et des avantages premium. Membres de Cyber ​​armée, MEGADETHLe fan club officiel de , qui détient également $ MEGA, débloquera des exclusivités, des accès et des offres supplémentaires. Premium et numérique Cyber ​​armée les membres reçoivent automatiquement des $MEGA gratuits.

Pour plus d’informations, visitez Megadeth.com.

En avril dernier, le premier MEGADETH jeton non fongible (NFT) vendu pour 8,4 ETH, soit environ 18 000 $ à l’achat. La pièce, baptisée « Vic Rattlehead : Genèse », a présenté le MEGADETH logo et la mascotte emblématique du groupe tournant dans des directions opposées pendant six secondes.

MEGADETH a récemment mis la touche finale au suivi de 2016 « Dystopie » album pour une sortie provisoire début 2022.

Les premières sessions du LP ont eu lieu en 2019 avec le coproducteur Chris Rakestraw, qui a déjà travaillé sur « Dystopie ».

« Dystopie », dont le morceau-titre a été honoré dans la catégorie « Meilleure performance métal » au 2017 Grammy Awards, guitariste brésilien marqué Kiko Loureiro‘s enregistre ses débuts avec MEGADETH.

MEGADETHla programmation actuelle de comprend également un guitariste/chanteur Dave Mustaine et batteur belge né et maintenant basé à Los Angeles Dirk Verbeuren, qui avait joué avec TRAVAIL DU SOL pendant plus d’une décennie avant de rejoindre MEGADETH.

David Ellefson a été licencié de MEGADETH plus tôt cette année après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter.

David était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.



$MEGA, la crypto-monnaie officielle de Megadeth et de notre communauté, est disponible dès maintenant. Pour remercier la Cyber ​​Army, nous… Publié par Megadeth le jeudi 2 décembre 2021

