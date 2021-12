Megadeth : le premier livre de coloriage officiel maintenant disponible

Le dernier ajout à la gamme en constante expansion de l’éditeur indépendant britannique Coloriage Rock’n’Roll est le premier livre de coloriage officiel de MEGADETH, l’un des groupes de thrash metal les plus légendaires et les plus influents. Il présente 25 designs classiques d’albums défiant les genres tels que « Rouille en paix », « La paix fait vendre… mais qui achète ? » et « Tuer, c’est mon affaire… et les affaires, c’est bien ! », ainsi que de nombreuses autres images emblématiques de l’illustre carrière du groupe.

Conçu et créé par deux passionnés de rock et de heavy metal et des fans de livres à colorier, Coloriage Rock’n’Roll a été formé par des fans pour des fans. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que ce livre rende justice à l’héritage de MEGADETH et leur figure emblématique, Vic Rattlehead, recréant minutieusement certaines des images de heavy metal les plus célèbres de tous les temps pour s’assurer que MEGADETH les fans du monde entier bénéficient de la meilleure expérience créative possible.

La coloration s’est avérée bénéfique pour la santé mentale, notamment la pleine conscience, la relaxation et une concentration accrue, et peut être appréciée par n’importe quel groupe d’âge. Ces livres offrent des heures d’activité créative et reposante qui combine l’amour de la musique avec l’amour de l’art.

Les MEGADETH le livre fait suite au précédent Coloriage Rock’n’Roll rejets de IRON MAIDEN, ALICE COOPER, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, MINCE LIZZY et MEGADETH.

Le livre peut être commandé via Megadeth.com.



Obtenez le nouveau livre de coloriage officiel Megadeth ! Comprend le téléchargement instantané de la page – partagez votre page colorée à l’aide des hashtags #MegaColor #rocknrollcoloring pour avoir une chance d’apparaître sur la page Facebook de Megadeth ! gtly.to/CewBhxPoy Publié par Megadeth le vendredi 3 décembre 2021

