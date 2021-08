Megadeth recrute le bassiste James Lomenzo pour sa prochaine tournée

En neuf jours seulement, “La tournée métal de l’année” co-titré par MEGADETH et AGNEAU DE DIEU dévastera des villes à travers l’Amérique du Nord alors que le trek très attendu prend enfin la route. MEGADETH vient d’annoncer que les rejoindre pour s’occuper des basses pour cette tournée sera un ancien MEGADETH membre James Lo Menzo.

MEGADETH dirigeant Dave Mustaine a commenté : « Je suis heureux d’annoncer que l’ancien bassiste et MEGADETH anciens élèves James Lo Menzo est intervenu gracieusement sur “La tournée métal de l’année”. Les répétitions de la tournée viennent de commencer et nous avons hâte de commencer à écraser l’Amérique du Nord.”

LoMenzo a ajouté: “Je suis super content de rejoindre MEGADETH pour le prochain « Tour métal de l’année ». Il n’y a pas de meilleurs fans que MEGADETH fans, j’ai hâte de sortir et d’en déchiqueter MEGADETH musique avec vous tous.”

Pour compléter la gamme de “La tournée métal de l’année” sommes TRIVIUM et LA HAINE RACE. Produit par Pays vivant, la randonnée reprogrammée débutera désormais le vendredi 20 août à Austin, au Texas, et touchera 27 autres villes avant de se terminer à Québec, Québec, Canada, le samedi 2 octobre.

LoMenzo rejoint MEGADETH en 2006 et est apparu sur deux des albums studio du groupe, 2007’s “Abominations unies” et 2009 “Fin du jeu”. Il a été renvoyé du groupe en 2010 et remplacé par le retour d’origine MEGADETH bassiste David Ellefson.

En plus de MEGADETH, LoMenzo a joué avec Ozzy Osbourne, Zakk Wylde et LION BLANC. Depuis huit ans, LoMenzo a joué avec le rockeur emblématique Jean Fogerty.

Moustaine n’a pas encore révélé qui jouait de la basse sur le nouveau MEGADETH album après David EllefsonLes morceaux de ‘s ont été retirés du LP après son renvoi du groupe à la fin du mois de mai.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, Moustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme “Le spectacle de Dave Mustaine” ce Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Début mai, le jour même où des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites impliquant Ellefson ont été postés sur Twitter, il a publié une déclaration le Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il “a soigné” un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de Ellefson par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs “rencontres de masturbation” virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) La femme de 56 ans Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation “David Ellefson de MEGADETH est un pédophile” est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 — annonce le départ du bassiste du groupe. Deux jours plus tard, Ellefson a publié une déclaration de suivi dans laquelle il promettait d’intenter une “action en diffamation” contre la personne qui “avait publié illégalement une vidéo très privée” du bassiste et avait fait de “fausses allégations” contre lui. Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale “dans leur enquête sur des accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a posté la vidéo. Cette personne sera poursuivie avec toute la rigueur de la loi”. Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il “prenait ce temps pour être avec ma famille” et souhaitait à ses “coéquipiers” le meilleur pour leur prochaine tournée.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.

Crédit photo: Yamaha

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).