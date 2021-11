Megadeth Le nouvel album, The Sick, The Dying And The Dead, devrait sortir au printemps 2022.

Le leader de Megadeth, Dave Mustaine, a révélé la chronologie de la sortie du prochain LP dans une interview avec le magazine American Songwriter. Dans le chat, qui couvre également la bataille de Mustaine contre le cancer et son récent accord de parrainage avec Gibson, l’auteur-compositeur a déclaré que la chanson-titre de The Sick, The Dying And The Dead parle de la peste, mais pas uniquement centrée sur la pandémie actuelle.

« La chanson elle-même était un voyage historique sur la façon dont la peste a commencé et où elle est allée, en commençant par des rats sur des navires transportant la maladie, débarquant en Sicile », a déclaré Mustaine.

Selon Mustaine, la musique de The Sick, The Dying And The Dead a été assemblée à partir de riffs et de musiques qu’il a archivés pendant des années, certains remontant à son adolescence. « Beaucoup de riffs ont été sauvegardés au fil du temps », a-t-il déclaré. « Une toute nouvelle chanson peut être composée de quelque chose que j’ai écrit quand j’avais 15 ou 55 ans. Si c’est un bon riff, je le garderai. »

Mustaine a ajouté que le guitariste Kiko Loureiro et le batteur Dirk Verbeuren étaient tous deux impliqués dans l’assemblage des chansons de l’album, qui a été enregistré principalement à Nashville, Loureiro travaillant sur ses parties depuis son domicile en Finlande.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe a annoncé la sortie d’un concert extravagant événement multimédia tourné en Argentine en 2005 dans un stade rempli de 25 000 fans passionnés.

Prévu pour le 26 novembre, A Night In Buenos Aires retrouve le fondateur et chanteur Dave Mustaine à la tête de son groupe de héros du métal – le guitariste Glen Drover, le batteur Shawn Drover et le bassiste James MacDonough – à travers plusieurs des morceaux les plus célèbres de Megadeth, dont « Symphony Of Destruction, « Tornado Of Souls » et « Holy Wars… The Punishment Due », ainsi que des morceaux de l’album qu’ils ont sorti en 2005, « The System Has Failed ».

Pré-commandez Une nuit à Buenos Aires.