Dans la foulée de la toute première sortie commerciale plus tôt cette année d’un rare set acoustique de 2001, « Débranché à Boston », géants du métal MEGADETH réservez un autre régal aux fans : un concert extravagant monstre, entièrement électrifié et électrisant, filmé en Argentine en 2005 dans un stade rempli de 25 000 fans en adoration. À remettre le 26 novembre « Une nuit à Buenos Aires » trouve le fondateur/chanteur Dave Mustaine à la tête de son groupe de magiciens du métal – guitariste Glen Drover, le batteur Shawn Drover, et bassiste James MacDonough – à travers plusieurs MEGADETHles morceaux les plus appréciés de , y compris « Symphonie de destruction », « Tornade des âmes » et « La guerre sainte est la peine due », ainsi que des morceaux du tout nouvel album de l’époque « Le système a échoué ».

Le concert est publié sur tous les formats, y compris numérique, sur CD sous forme de pochette gatefold à deux disques et dans un coffret vinyle de luxe à trois LP qui se décline dans une variété de couleurs allant du noir de 180 grammes au violet aux éclaboussures en passant par le rouge clair. et bleu, ainsi qu’un coffret multimédia de luxe comprenant un Blu-ray, un DVD et deux CD. Chaque sortie est accompagnée d’un ensemble complet de notes d’accompagnement écrites par Mustaine reflétant cette performance live historique et mémorable.

Pour un avant-goût de cet album live tueur, il suffit de consulter la version phénoménale du groupe du favori des fans de longue date « La guerre sainte est la peine due », qui a été publié aujourd’hui sur tous les magasins numériques et sur Youtube dans un extrait du Blu-ray.

Liste des pistes :

01. Faire chanter l’univers



02. Mettez le monde en feu



03. Se reveiller mort



04. Dans mon heure la plus sombre



05. Louve



06. Jour des Comptes



07. À Toute Le Monde



08. Hangar 18



09. Retour au hangar



dix. Je serai là



11. Tornade des âmes



12. Confiance



13. Quelque chose que je ne suis pas



14. Coup de pied la chaise



15. Rentrer à la maison (En Argentine)



16. Symphonie de destruction



17. La paix fait vendre



18. La guerre sainte est la peine due



19. Symphonie de destruction (Version alternative)

MEGADETH a joué son premier spectacle avec le bassiste James Lo Menzo en près de 12 ans le 20 août à Austin, Texas lors du concert d’ouverture de « La tournée métal de l’année ».

LoMenzo rejoint MEGADETH en 2006 et est apparu sur deux des albums studio du groupe, 2007’s « Abominations unies » et 2009 « Fin du jeu ». Il a été renvoyé du groupe en 2010 et remplacé par le retour d’origine MEGADETH bassiste David Ellefson.

En plus de MEGADETH, LoMenzo a joué avec Ozzy Osbourne, Zakk Wylde et LION BLANC. Depuis huit ans, LoMenzo a joué avec le rockeur emblématique Jean Fogerty.

MEGADETH leader Dave Mustaine n’a pas encore révélé qui a joué de la basse sur le nouvel album du groupe après EllefsonLes morceaux de ‘s ont été retirés du LP après son renvoi du groupe fin mai.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.

Les trois derniers spectacles de « La tournée métal de l’année » — à Toronto, Laval et Québec — ont été reportés au printemps 2022 en raison de restrictions dans la province de Québec et de problèmes logistiques internationaux.



