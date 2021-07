Megadeth taquine son prochain album “The Sick, The Dying And The Dead”

Dans un message vidéo envoyé via l’application de messagerie Cameo, Dave Mustaine, leader de Megadeth, a révélé que le prochain album studio du groupe s’intitulera The Sick, The Dying and The Dead.

Mustaine a enregistré un message vidéo pour un fan nommé Joe alors qu’une partie de l’album était jouée en arrière-plan. « Si vous écoutez très attentivement, vous pouvez entendre en arrière-plan – regardez par-dessus mon épaule, euh oh – il y a la plate-forme Pro Tools avec le nouvel album, qui fait un mixage approximatif, et vous en entendez un peu dans l’arrière-plan de votre anniversaire », a déclaré Mustaine dans la vidéo. “C’est le début de la chanson” The Sick, The Dying and The Dead “, qui est notre chanson-titre.”

Bien que la date de sortie du projet n’ait pas encore été communiquée, Mustaine a également mentionné que le groupe se prépare à commencer les répétitions pour ‘La tournée métal de l’année,’ leur prochaine tournée avec Lamb of God. Reprogrammée l’année dernière, la tournée devrait commencer le 20 août et se terminera le 2 octobre.

‘The Metal Tour of the Year’ marque la première fois que Megadeth est sur la route depuis 2017. Le trek de 28 dates est particulièrement important pour Mustaine qui reviendra sur scène après avoir été diagnostiqué et en convalescence cancer de la gorge en 2019.

« Pouvez-vous entendre ce bruit d’armées en marche – de destruction à l’horizon ? C’est cette tournée qui vient pour vous », a déclaré Mustaine. “Nous avons hâte de retourner sur scène et je vous promets que vous ne voulez PAS manquer ces spectacles. Vous ne saurez pas ce qui vous a frappé !

Trivium et In Flames rejoindront Megadeth et Lamb of God sur la tournée. Les billets pour ‘The Metal Tour of the Year’ sont disponibles via Pays vivant à présent.

Écoutez le meilleur de Megadeth.