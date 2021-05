MegaMillions 21 mai: combien d’argent vous obtiendrez sans taxes

. Quel est le paiement du Mega Millions après impôts?

Le tirage de la loterie Mega Millions tirera la somme de 515 millions de dollars et aura lieu le vendredi 21 mai. Si vous gagnez le jackpot, vous ne remporterez pas les 515 millions de dollars, mais vous en rapporterez quand même un gros montant. Le montant exact varie en fonction de votre lieu de résidence et de vos impôts sur le revenu. Voici le montant du paiement de l’État et le montant que vous rapporteriez chez vous après les taxes si vous gagniez le prix.

Combien gagneriez-vous à la maison si vous gagniez les 515 millions de dollars?

Si le jackpot est de 515 millions de dollars, combien allez-vous remporter?

Le montant de 515 millions de dollars est le montant total qui vous serait versé si vous acceptez l’option de rente de loterie avant le calcul des taxes. Vous ne serez pas payé 515 millions de dollars à l’avance si vous gagnez. Au lieu de cela, les revenus sont répartis sur 29 paiements annuels de plusieurs millions de dollars après le premier paiement immédiat. Le paiement de chaque année est 5% plus élevé que le précédent pour aider à se protéger contre l’inflation.

Si vous optez plutôt pour l’option de paiement forfaitaire en espèces, vous recevrez un paiement unique égal à tout l’argent du jackpot. Mega Millions estime actuellement l’option au comptant à 346,3 millions de dollars (avant impôts).

Combien gagnerez-vous après impôts selon l’état?

Le montant que vous emportez chez vous est assujetti à l’impôt sur le revenu. Le montant exact que vous retirez dépend de l’endroit où vous vivez et du fait que vous soyez assujetti à l’impôt fédéral sur le revenu uniquement ou à l’impôt fédéral et étatique sur le revenu (et, dans certains cas, aux impôts locaux également).

Lottery Critic propose également un calculateur de paiement Mega Millions qui est utile pour déterminer quels seront vos gains. Pour utiliser cette calculatrice, vous devrez entrer le montant du jackpot, puis l’état dans lequel vous vivez.

Un calculateur après impôt est également disponible sur la page d’analyse du jackpot USA Mega. Les calculs sont basés sur une rente de 515 millions de dollars ou un montant forfaitaire de 346,3 millions de dollars.

Pour commencer, tout le monde perdra 24% en raison des impôts fédéraux. Cela signifie que vous perdrez environ 4,12 millions de dollars à chaque fois, plus 2,195 millions de dollars en impôts fédéraux supplémentaires par an, vous laissant avec un montant net d’environ 10,85 millions de dollars chaque année après les impôts fédéraux. Si votre État n’a pas d’impôt sur le revenu, ce serait à peu près le montant que vous rapporterez à la maison chaque année (sans compter l’augmentation de 5% pour l’inflation).

Si vous prenez une somme forfaitaire, vous perdrez un total de 83 112 millions de dollars à l’avance plus 44 983 millions de dollars supplémentaires en impôts fédéraux supplémentaires, pour un total d’environ 218 204 928 $ après impôts fédéraux seulement.

Vous trouverez ci-dessous les paiements nets moyens par an et le montant forfaitaire moyen par État après impôts pour le jackpot de 515 millions de dollars, calculé et présenté par USA Mega. Veuillez noter que les montants ci-dessous ne sont pas garantis et peuvent ne pas inclure les taxes locales, le cas échéant. Ce sont également des moyennes annuelles, elles n’indiquent donc pas l’augmentation de 5% que vous verrez chaque année en raison de l’inflation si vous choisissez l’option de la somme annuelle.

• Arizona: taxe de 4,8% pour les résidents de l’État, en moyenne 8% avec taxes supplémentaires de l’État: 9 477 millions de dollars par an ou 190,5 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire. (Les non-résidents de l’Arizona se retrouvent avec les mêmes montants pour le taux final de l’État, bien que les pourcentages exacts soient ventilés un peu différemment.)

• Arkansas: 5,9% d’impôts d’État: 9 838 millions de dollars par an ou 197 773 millions de dollars en espèces.

• Californie: aucune taxe d’État sur les gains de loterie

• Colorado: taxe d’État de 4% (avec un solde de 4,55% dû à des taxes d’État supplémentaires): 10 069 millions de dollars par an ou 202 448 millions de dollars en espèces sous la forme d’une somme forfaitaire

• Connecticut: 6,99% de taxes d’État: 9,65 millions de dollars par an ou 193,998 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Delaware: il n’y a pas de taxes d’État, mais des taxes d’État supplémentaires entraînent un taux d’imposition de 6,6%: 9 717 millions de dollars par an ou 1 945 349 millions de dollars en espèces

• Floride: pas de taxes d’État

• Géorgie: impôt de 5,75%: 9 863 millions de dollars par an ou 198 292 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Idaho: impôt de 6 925%: 9 662 millions de dollars par an ou 194 223 millions de dollars en espèces en une seule somme forfaitaire

• Illinois: 4,95% d’impôts d’État: 10 001 millions de dollars par an ou 201 063 millions de dollars en espèces en un seul versement

• Indiana: 3,23% d’impôts d’État: 10 296 millions de dollars par an ou 207 019 millions de dollars en espèces sous la forme d’une somme forfaitaire

• Iowa: taxe de 5% (mais les taxes supplémentaires apportent un taux final de 8,53%): 9 386 millions de dollars par an ou 188 665 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Kansas: taxe de 5% (mais les taxes supplémentaires vous amènent à un taux d’imposition de 5,7%): 9 872 millions de dollars par an ou 198 465 millions de dollars en espèces sous forme de somme forfaitaire

• Kentucky: impôt de 5%: 9 992 millions de dollars par an ou 200 889 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Louisiane: taxe de 5% (mais des taxes supplémentaires le portent à un taux final de 6%): 9,82 millions de dollars par an ou 197,426 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Maine: 5% de taxe (mais des taxes supplémentaires le portent à 7,15% de taxe finale): 9 623 millions de dollars par an ou 193 444 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Maryland: 8,95% d’impôt d’État pour les résidents de l’État: 9 314 millions de dollars par an ou 187 211 millions de dollars en espèces en un seul versement. (Notez que les non-résidents du Maryland finissent par obtenir la même chose, bien que leurs impôts soient répartis légèrement différemment.)

• Massachusetts: taxe de 5%: 9 992 millions de dollars par an ou 200 889 millions de dollars en espèces sous forme de somme forfaitaire

• Michigan: taxe de 4,25%: 10 121 millions de dollars par an ou 203 487 millions de dollars en espèces sous forme de somme forfaitaire

• Minnesota: taxe d’État de 7,25% avec un taux final de 9,85% en tenant compte des taxes supplémentaires: 9,16 millions de dollars par an ou 184,094 millions de dollars en espèces sous forme de somme forfaitaire

• Mississippi: taxe d’État de 5%: 9 992 millions de dollars par an ou 200 889 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Missouri: taxe d’État de 4% (mais les taxes supplémentaires le portent à 5,4% d’impôt): 9 923 millions de dollars par an ou 199 504 millions de dollars en espèces sous forme de somme forfaitaire

• Montana: taxe de 6,9%: 9 666 millions de dollars par an ou 194 310 millions de dollars en une somme forfaitaire en espèces

• Nebraska: taxe de 5% (mais les autres taxes le portent à 6,84%): 9 676 millions de dollars par an ou 194 518 millions de dollars en espèces sous forme de somme forfaitaire

• New Hampshire: aucune taxe d’État sur les prix de loterie

• New Jersey: 8% d’impôt d’État (mais d’autres taxes augmentent le taux à 10,75%): 9,005 millions de dollars par an ou 180,977 millions de dollars pour un paiement en espèces

• Nouveau-Mexique: impôt de 5,9%: 9 838 millions de dollars par an ou 197 773 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• New York: taxe de 8,82% (mais les autres taxes portent le taux à 9,62%): 9,199 millions de dollars par an ou 184,89 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Caroline du Nord: taxe de 5,25%: 9 949 millions de dollars par an ou 200 024 millions de dollars en espèces sous forme de somme forfaitaire

• Dakota du Nord: impôt de 2,9%: 10 353 millions de dollars par an ou 208 162 millions de dollars en espèces sous forme de somme forfaitaire

• Ohio: 4,797% d’impôts d’État: 10 027 millions de dollars par an ou 201 592 millions de dollars en espèces sous la forme d’une somme forfaitaire

• Oklahoma: taxe d’État de 5%: 9 992 millions de dollars par an ou 200 889 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Oregon: taxe d’État de 8% (ou taux final de 9,9%): 9 151 millions de dollars par an ou 183 921 millions de dollars pour un paiement en espèces

• Pennsylvanie: impôt de 3,07%: 10 323 millions de dollars par an ou 207 573 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Rhode Island: taxe de 5,99%: 9 649 millions de dollars par an ou 193 963 millions de dollars en espèces sous forme de somme forfaitaire

• Caroline du Sud: 7% d’impôts de l’État: 9 649 millions de dollars par an ou 193 963 millions de dollars en espèces

• Dakota du Sud: pas de taxes d’État

• Tennessee: pas de taxes d’État

• Texas: pas de taxes d’État

• Îles Vierges américaines: aucune information

• Vermont: taxe de 6% (mais les taxes supplémentaires le portent à 8,75%): 9,348 millions de dollars annuellement ou 187,903 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Virginie: taxe d’État de 4% (mais les taxes d’État supplémentaires le portent à 5,75%): 9 863 millions de dollars par an ou 98 292 millions de dollars en espèces en un seul versement

• Washington: pas de taxes d’État

• Washington DC: impôt de 8,95%: 9 314 millions de dollars par an ou 187 211 millions de dollars en espèces en une seule somme forfaitaire

• Virginie-Occidentale: impôt de 6,5%: 9,735 millions de dollars par an ou 195,695 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Wisconsin: impôt de 7,65%: 9,537 millions de dollars par an ou 191,712 millions de dollars en espèces en une somme forfaitaire

• Wyoming: pas de taxes d’État

Remarque: Les chiffres ci-dessus sont tous des moyennes et d’autres facteurs (comme l’augmentation annuelle de 5% due à l’inflation) peuvent affecter le chiffre final.

N’oubliez pas également que si plus d’une personne gagne à la loterie, vous devrez diviser le prix, ce qui réduira encore moins le montant que vous rapporterez à la maison.

Ceci est la version originale de Heavy.com

