Megan Boone de la liste noire fait déjà de grands changements de carrière après avoir quitté le drame NBC

Megan Boone est définitivement habituée à participer à des projets “différents”, ne serait-ce qu’en parlant de The Blacklist. Le drame de NBC a commencé sa diffusion avec une approche assez standard du criminel de la semaine, alors que Red aidait Liz & Co. à traquer les menaces dangereuses référencées dans les titres des épisodes. Mais après quelques saisons, le créateur Jon Bokenkamp a fait monter la barre en introduisant une narration sérialisée plus profondément tout en conservant les éléments procéduraux, et a finalement déclenché certaines des théories les plus folles de la télévision en réseau. (En dehors de Manifest, de toute façon.) Donc, tout ce que Boone entreprendra ensuite sera probablement au moins légèrement plus simple que The Blacklist.