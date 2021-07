Les finales des éliminatoires de la NBA 2021 atteignent le cinquième match de la manière la plus équitable possible : 2-2. Soleils de phénix et Milwaukee Bucka ont fait leurs devoirs, remportant chacun les deux matchs dans leurs salles respectives, et arrivent au match 5 comme le match le plus important de l’égalité. Chris Paul, chef […] More