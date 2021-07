Megan Fox a récemment revu Jonah Hex et sa critique est parfaite

Les films de bandes dessinées sont actuellement le genre le plus populaire au cinéma. Alors que les grands noms que tout le monde connaît comme Spider-Man et Batman sont toujours les plus populaires sur grand écran, l’envie de faire beaucoup de films de bandes dessinées a obligé les éditeurs et les studios de cinéma à creuser un peu plus loin dans le dos. catalogue. Certains films ont été réalisés à partir de personnages qui ne sont pas nécessairement des noms familiers. Parfois, cela fonctionne, comme avec les Gardiens de la Galaxie de Marvel. D’autres fois, vous obtenez des films comme Jonah Hex. Megan Fox, qui a joué dans le film, l’a finalement regardé récemment, et elle est un peu plus indulgente que la plupart.