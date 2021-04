Megan Fox ajoute du style au look «preppy»

Apparemment, l’actrice de 34 ans s’est réveillée un peu nostalgique et a voulu revisiter ses années d’école avec un look d’inspiration «preppy» plein de style.

Megan Fox est considérée comme l’une des femmes les plus sexy de la planète et elle a certainement prouvé qu’elle était à la hauteur de sa réputation en rendant visite à une amie à West Hollywood.

Megan, dont vous vous souvenez probablement des films du lycée comme « Confessions of a Teenage Drama Queen » et « Jennifer’s Body », est déjà enseignante au lycée; comment oublier aussi son look super sexy pour « Teenage Mutant Ninja Turtles 2 ».

A cette occasion, l’actrice a opté pour un sac Versace saisissant; La firme a donné une nouvelle vie au cardigan rayé typique avec un design irrégulier très intéressant en vert, bleu et noir, qui présentait le V brodé en rouge vif.

À ne pas manquer: Kim Kardashian revient à la routine avec un regard rouge

Fox a ajouté une touche moderne à la tendance préférée des célébrités « sans pantalon » et portait juste une chemise Versace blanche en dessous pour montrer ses jambes sensationnelles.

L’actrice et mannequin a défilé sa tenue sur des bottes noires effet crocodile signées Christian Louboutin à plateforme et talon carré, rappelant les silhouettes des années 70.

Ne manquez pas: Que pensez-vous du look de 18 000 $ et plus de Rihanna?

Pour finir, Megan a ajouté un petit sac de la marque Yuzefi en cuir vert, qui s’accordait parfaitement avec le ton de son manteau.

Si ce que vous voulez est l’inspiration pour rejoindre la vague « preppy » qui attire tous les célèbres, mais évitez la jupe à carreaux typique, le look de Megan est définitivement un succès retentissant.

Ne manquez pas: Megan Fox perfectionne un look décontracté