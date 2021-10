Megan Fox avoue qu’elle a de profondes insécurités et une dysmorphie corporelle

A propos de sa dysmorphie corporelle, Megan Fox a dit qu’on peut voir les gens et juger de l’extérieur que, comme ils sont beaux, leur vie est sûrement très simple, mais très probablement ne pensent pas la même chose d’eux-mêmes.

La dysmorphie corporelle est définie comme une maladie mentale dans lequel une personne passe une grande partie de son temps se soucier de leurs défauts, qui presque toujours Ils passent inaperçus des autres.

Ce trouble peut provoquer stress, anxiété et dépression. Il est traité avec des antidépresseurs et une thérapie, sinon il peut nuire à la vie quotidienne d’une personne. Y compris votre capacité de socialiser et d’avoir des relations.