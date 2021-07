Megan Fox dit qu’elle a vu l’enfer quand elle a essayé l’ayahuasca

Il a essayé l’ayahuasca pendant trois jours d’affilée et a déclaré que tout était très intense. « L’expérience de chaque personne est différente, Je suis allé en enfer pour une éternité, sachant que c’est de la torture, car il n’y a pas de début, de milieu ou de fin“Il a commenté. Cependant, il a dit que c’est un excellente thérapie pour faire face aux démons internes et bat toute conversation ou hypnothérapie. « Cela va directement à votre âme et vous emmène dans la prison psychologique dans laquelle vous vous trouvez. C’est donc votre propre version de l’enfer, et j’y étais définitivement », a conclu le mannequin.

L’ayahuasca est une boisson qui devient de plus en plus populaire au Mexique et dans le monde et est consommée comme traitement afin de problèmes de dépendance, de dépression et d’anxiété, bien que son utilisation ne soit pas encore approuvée par la science.

Découvrez l’interview complète de Mgehan Fox ici :